Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce'de meydana gelen su baskını ve toprak kaymasıyla ilgili, Düzce Valiliği veya Kaymakamlıkların dışarıdan gelen yardımları kabul etmemesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Vali Dağlı, İl Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ve Karatavuk Köyü Muhtarı Burhan Aydın ile birlikte selden zarar gören köylerdeki çalışmaları yerinde inceledi.

Karatavuk köyü ile Yenice köyü arasındaki çalışmaları inceleyen Dağlı, ekiplerle bir süre sohbet etti.

Vali Dağlı, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk günden bu yana yoğun bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Bölgede iki kayıp çocuğu arama çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Dağlı, "Arama çalışmalarında dün iki kaybımızı daha bulduk ve defnettik. 7 kaybımızdan iki tanesi kaldı. Günün aydınlanmasından itibaren aramaya başladılar. Birincil önceliğimiz onları bulmak. Hayatı da bir an önce normale döndürmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Çalışmalarda epey bir yol alındığını anlatan Dağlı, aramayı yapan ekiplerin bu işin sistemini bildiğini, tahminleri olduğunu söyledi.