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Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 15:53 | Son Güncelleme

Düzce Valisi Zülkif Dağlı: - "Sanki Düzce Valiliği veya Kaymakamlıklar dışarıdan gelen yardımları kabul etmiyor gibi. Böyle bir şey kesinlikle olmaz. Böyle bir zamanda yardım yapılmak istenmesi kutsaldır"

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce'de meydana gelen su baskını ve toprak kaymasıyla ilgili, Düzce Valiliği veya Kaymakamlıkların dışarıdan gelen yardımları kabul etmemesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Vali Dağlı, İl Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ve Karatavuk Köyü Muhtarı Burhan Aydın ile birlikte selden zarar gören köylerdeki çalışmaları yerinde inceledi.

Karatavuk köyü ile Yenice köyü arasındaki çalışmaları inceleyen Dağlı, ekiplerle bir süre sohbet etti.

Vali Dağlı, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk günden bu yana yoğun bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Bölgede iki kayıp çocuğu arama çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Dağlı, "Arama çalışmalarında dün iki kaybımızı daha bulduk ve defnettik. 7 kaybımızdan iki tanesi kaldı. Günün aydınlanmasından itibaren aramaya başladılar. Birincil önceliğimiz onları bulmak. Hayatı da bir an önce normale döndürmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Çalışmalarda epey bir yol alındığını anlatan Dağlı, aramayı yapan ekiplerin bu işin sistemini bildiğini, tahminleri olduğunu söyledi.

Selin getirdiği çok fazla ağaç ve orman ürünü olduğunu, ormancıları seferber ettiklerini, ağaç temizliği yapıldığını bildiren Dağlı, "Temizliği yapıp altlarını daha iyi arayabilelim diye düşünüyoruz. Balık adamlar, UMKE, AFAD, jandarma, emniyet ve sivil ekiplerimiz, itfaiye ekiplerimiz çalışmaları sürdürüyor. Birinci önceliğimiz arama. İnşallah bir sonuca başlarız. Hayatı da normale döndürmeye başladık. 6 gündür önemli çalışmalar yapıldı, devletimiz büyük, belli bir aşamaya geldik. İnşallah kısa zamanda buraları toparlarız." ifadelerini kullandı.

Vali Dağlı, bazı basın yayın organlarında yer alan "3 gündür sokakta kalıyorlar" başlıklı habere ilişkin şunları kaydetti:

"O bilginin yanlış bir bilgi olduğu şeklinde bilgi geldi. Ayrıca, şöyle bir yanlış bilgi de var, maalesef, sanki Düzce Valiliği veya kaymakamlıklar dışarıdan gelen yardımları kabul etmiyor gibi. Böyle bir şey kesinlikle olmaz. Böyle bir zamanda yardım yapılmak istenmesi kutsaldır. Bunları kabul etmemek gibi bir durum, düşünce kesinlikle olmaz. Güzel bir koordine sağlıyoruz, koordinasyonumuz çok iyi, Allah'a şükür."

Dağlı, ildeki belediyeler başta olmak üzere Bolu, Sakarya, Kocaeli, Bursa, İstanbul, Ankara, Konya ve Zonguldak valilik ve belediyelerin anlayışla yardımlarda ve desteklerde bulunduğunu sözlerine ekledi.

- Fiyat denetimleri yapılıyor

Bu arada, Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, Akçakoca ilçesinde su fiyatlarının olması gerekenin üzerinde arttığına dair haberler üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından sel felaketi yaşanan bölgelerde herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için başta Akçakoca ilçesinde olmak üzere, hazır su, birçok gıda ve temizlik ürünlerinde gerekli denetimlerin yapılarak, olası fiyat artışının olmaması yönünde önlemlerin alınmaya devam edildiği kaydedildi.

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