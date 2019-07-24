Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce Valiliği, meydana gelen su baskını ve toprak kayması ile ilgili başta Esmahanım ve Uğurlu köyleri olmak üzere selden etkilenen vatandaşlar için devletin ilgili kuruluşlarının, mevzuat çerçevesinde gerekli yardımları yapacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Düzce ili genelinde, 17-18 Temmuz 2019'da aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel afetinin "Genel Hayata Etkili" olduğu ve bu afet sebebiyle yapıları hasar gören vatandaşların afetzede kabul edilmesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca uygun görüldüğü anımsatıldı.

Bu kapsamda bölgede "Genel Hayata Etkililik" kararı alındığı belirtilen açıklamada, mevzuat çerçevesinde gerekli yardımların yapılacağı ifade edilerek "Başta Esmahanım ve Uğurlu köyleri olmak üzere selden etkilenen vatandaşlarımız için devletimizin ilgili kuruluşları, ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli yardımları yapacaktır. Halen ulaşılamayan iki vatandaşımızı arama çalışmaları ile ulaşım ve altyapının iyileştirme çalışmaları devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.