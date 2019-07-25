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Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 09:27 | Son Güncelleme

Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde kaybolan 2 çocuğu arama çalışmalarına tekrar başlandı

Düzce'de etkili sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda kaybolan 2 çocuğun aranmasına yeniden başlandı.

Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), AKUT, AFAD, Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi (DAKE), İHH Arama-Kurtarma, Ulusal Keşif, Arama ve Kurtarma (UKSAR), Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ile diğer ekipler, selden en fazla etkilenen Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu ile merkeze bağlı Melenağzı köylerinde toplandı.

Ekipler, kaybolan Kağan Töngel (3) ile İlayda Sinem Kaplan'ı (7) bulmak için dere yataklarıyla su taşkınlarının olduğu bölgede arama çalışması yürütüyor.

Kaybolan kişilerin denize sürüklenebileceği ihtimalinin de değerlendirildiği çalışmalarda 213 personel, 56 araç, botlar, arama kurtarma köpekleri, drone ve helikopterler, 21 kilometrelik hatta görev yapıyor.

İş makineleri de köpeklerin işaret ettiği yerlere odaklanarak çalışıyor.

Öte yandan, bölgede, Türk Kızılay, İl Sağlık Müdürlüğü gezici sağlık aracı ve diğer STK'lerin selzedelere yardımları sürüyor.

Bölgede geçen hafta çarşamba akşamı ve perşembe gecesi etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti.

Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, Fatma (42), Cengiz (53) ve Kağan Töngel (3) ile anne Nilgün (39) ve kızları Funda (9), ikiz olan Sanem ve İlayda Sinem Kaplan (7) hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı.

Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, 19 Temmuz'da Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında kayıp olarak aranan Fatma Töngel'in, 21 Temmuz'da Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık bölgede Cengiz Töngel'in, 22 Temmuz'da Uğurlu köyünde ikizlerden Sanem Kaplan'ın, dün de anne Nilgün ile kızı Funda Kaplan'ın cesedi bulunmuştu.

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

- Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde kaybolan 2 çocuğu arama çalışmalarına tekrar başlandı

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
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arama çalışmaları Düzce Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

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