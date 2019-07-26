Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce Valiliği, su baskını ve toprak kayması ile ilgili ön hasar tespiti çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, etkili sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda kaybolan 2 çocuğun bulunması için başlatılan çalışmaların, 196 personel, 58 araç ve arama köpekleriyle devam edildiği belirtildi.

Karadan ve denizden, arama çalışmalarının sürdüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ön hasar tespiti tamamlanmış olup, kesin hasar tespitleri için çalışmalar sürdürülmektedir. Köylerimizde altyapı için normal hayata dönme yönünde çalışmalarımız devam etmekte olup, kapalı köy yolumuz bulunmamaktadır. İçme ve kullanım suyu desteği sağlanmaktadır. Ayrıca şebekesi zarar gören köylerimizde 47 içme suyu şebekesinin 28'i onarılarak hizmete açılmıştır. Düzce Belediyesince 135 temizlik görevlisi tarafından alanda temizlik çalışmaları devam ekmektedir. 20 kişilik ekiple Akçakoca'da kumsal temizliği yapılmaktadır."

Açıklamada, hasar gören bölgede, hayatın normale dönmesi için çalışmaların özveriyle devam ettirildiği kaydedildi.

