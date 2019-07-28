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Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 19:32 | Son Güncelleme

Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde kaybolan çocuğu arama çalışmalarına ara verildi

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'de, etkili sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda kaybolan çocuğu arama çalışmalarına ara verildi.

Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım, Uğurlu ve Melenağzı köylerinde, Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), AKUT, AFAD, Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi (DAKE), İHH Arama-Kurtarma, Ulusal Keşif, Arama ve Kurtarma (UKSAR), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Sakarya, Eskişehir, Bursa, İstanbul illerinden gelen arama-kurtarma ekiplerinin çalışması gün boyu sürdü.

Esmahanım ve Uğurlu köylerinde aramalarını yoğunlaştıran ekipler, iş makineleri eşliğinde 21 kilometrelik hatta çalışma yürüttü.

Nehrin denize döküldüğü Melenağzı mevkisinde de su altında arama çalışmaları yapıldı.

Ara verilen arama kurtarma çalışmaları yarın sabah yeniden başlatılacak.

Öte yandan Türk Kızılay, İl Sağlık Müdürlüğü, UMKE, gezici sağlık aracı ve diğer STK'lerin selzedelere yardımları sürüyor.

Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, 19 Temmuz'da Fatma Töngel'in, 21 Temmuz'da Cengiz Töngel'in, 22 Temmuz'da ikizlerden 7 yaşındaki Sanem Kaplan'ın, 23 Temmuz'da da anne Nilgün ile kızı 9 yaşındaki Funda Kaplan'ın, bugün de bir çocuk cesedi bulunmuştu.

Öte yandan bugün bulunan çocuğun cenazesinin, otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

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arama çalışması Düzce su baskını toprak kayması

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