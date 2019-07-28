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Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 21:40 | Son Güncelleme

Düzce Valiliği: - "Meydana gelen sel ve su baskınıyla ilgili meteoroloji uyarı raporunun duyurulmadığı konusunda medyada çıkan bazı haberler gerçeği yansıtmamaktadır"

Düzce Valiliğince, meydana gelen sel ve su baskınıyla ilgili meteoroloji uyarı raporunun duyurulmadığı konusunda medyada çıkan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Akçakoca Kaymakamlığına ulaşan meteorolojik uyarı mesajının, 17 Temmuz'da ilgili tüm muhtarlıklara ve belediyeye zamanında ulaştırıldığı aktarıldı.

Özellikle olayın yoğun yaşandığı köylerde gece cami hoparlörlerinden duyuruların defaatle yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Ayrıca meteoroloji uyarı raporları Valiliğimizce mutat olarak da basın aracılığıyla vatandaşlarımıza duyurulmaktadır. Meydana gelen sel ve su baskınıyla ilgili meteoroloji uyarı raporunun duyurulmadığı konusunda medyada çıkan bazı haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan bölgede arama çalışmalarının 316 personel, 68 araç, 3 adet 8x8 amfibik araç, 8 bot, 10 köpek ile devam ettiği belirtilerek, çalışmalar neticesinde kız çocuğuna ait olduğu değerlendirilen cesede ulaşıldığı anımsatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
açıklama Düzce Valilik

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