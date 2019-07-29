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Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 10:57 | Son Güncelleme

Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyüne yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta cesedi bulunan çocuğun kimliği belirlendi

Su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyüne yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta bataklık alanda ağaç dallarının altında cesedi bulunan çocuğun kimliği tespit edildi.

Çocuk cesedinin 3 yaşındaki Kağan Töngel'e ait olduğu belirlendi.

Bölgede 17 ve 18 Temmuz'da etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, 7 kişi hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı.

Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, 19 Temmuz'da Fatma Töngel'in, 21 Temmuz'da Cengiz Töngel'in, 22 Temmuz'da Uğurlu köyünde ikizlerden 7 yaşındaki Sanem Kaplan'ın, 23 Temmuz'da da anne Nilgün ile 9 yaşındaki kızı Funda Kaplan'ın, dün de ikizlerden İlayda Sinem Kaplan'ın cesedi bulunmuştu.

Bölgede su baskını ve toprak kaymasının ardından hakkında kayıp ihbarı yapılan 7 kişinin cansız bedenine ulaşılmış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
ceset Düzce su baskını

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