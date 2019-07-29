HABER

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 11:55 | Son Güncelleme

Bölgede kaybolan 4'ü çocuk 7 kişinin cansız bedenine ulaşılmasının ardından 12 gündür devam eden arama çalışmalarına son verildi - Düzce Valisi Zülkif Dağlı: - "Arama kurtarma faaliyetleri sonucunda kayıp vatandaşlarımızın tamamı bulundu. İl içinden ve il dışından arama kurtarma çalışmalarında özveriyle çalışan tüm ekiplerimizi tebrik ediyorum. Kayıplarımıza Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve ülkemize başsağlığı diliyorum"

Kuvvetli yağış sonucu su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'de, kaybolan 4'ü çocuk 7 kişinin cansız bedenine ulaşılmasının ardından 12 gündür devam eden arama çalışmaları tamamlandı.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, yaptığı açıklamada, bölgede 17 ve 18 Temmuz'da kuvvetli yağış sonucu meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle 7 kişinin sele kapılarak kaybolduğunu hatırlattı.

Vali Dağlı, arama kurtarma faaliyetleri sonucunda kayıp vatandaşların tamamının bulunduğunu aktararak, "İl içinden ve il dışından arama kurtarma çalışmalarında özveriyle çalışan tüm ekiplerimizi tebrik ediyorum. Kayıplarımıza Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve ülkemize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bölgede 17 ve 18 Temmuz'da etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, 7 kişi hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı.

Arama kurtarma çalışmalarında, 19 Temmuz'da Fatma Töngel'in, 21 Temmuz'da Cengiz Töngel'in, 22 Temmuz'da Uğurlu köyünde ikizlerden 7 yaşındaki Sanem Kaplan'ın, 23 Temmuz'da da anne Nilgün ile 9 yaşındaki kızı Funda Kaplan'ın, dün ikizlerden İlayda Sinem Kaplan'ın, bugün de 3 yaşındaki Kağan Töngel'in cesedi bulunmuştu.

PARTNERÜnlü isimden plaj şov!Ünlü isimden plaj şov!
Filistinli sanatçılardan Gazze’deki acıları anlatan sergiFilistinli sanatçılardan Gazze’deki acıları anlatan sergi
Otluk alandaki yangında kümesteki hayvanları itfaiye kurtardıOtluk alandaki yangında kümesteki hayvanları itfaiye kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce su baskını toprak kayması

En Çok Okunan Haberler

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Aleyna Tilki, anne ve babasıyla birlikte şarkı söyledi

Aleyna Tilki, anne ve babasıyla birlikte şarkı söyledi

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

ABD'de festivali kana buladılar!

ABD'de festivali kana buladılar!

F.Bahçe için rest çekti! Transfer...

F.Bahçe için rest çekti! Transfer...

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Özel harekatçıların minibüsü kamyonetle çarpıştı: 4'ü polis 6 yaralı

Özel harekatçıların minibüsü kamyonetle çarpıştı!

Aranan terörist listelerinden 175 milyon TL eksildi

175 milyon TL eksildi

Eyüpsultan D-100 Karayolu'nda zincirleme trafik kazası

Eyüpsultan D-100 Karayolu'nda zincirleme trafik kazası

Son dakika: Düzce'deki sel felaketinde bir cansız bedene daha ulaşıldı

Düzce'deki felaketten bir acı haber daha!

Düğün dönüşü kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Düğün dönüşü feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.