Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, kentte etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen su baskını ve toprak kayması sonucu Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde kaybolan 4'ü çocuk 7 kişiyi arama kurtarma çalışmalarında görev yapan personelle bir araya geldi.

Akçakoca ilçesine bağlı Melenağzı mevkisindeki kriz merkezinde Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), AKUT, AFAD, Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi (DAKE), İHH Arama-Kurtarma, Ulusal Keşif, Arama ve Kurtarma (UKSAR), Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM), ANDA Arama Kurtarma ve diğer ekiplerle bir araya gelen Vali Dağlı, yetkililerden bilgi aldı.

Bölgede 12 gündür devam eden arama kurtarma çalışmalarında yer alan personele teşekkür eden Dağlı, sahada 306 personelin, 70'in üzerinde aracın, 11 arama köpeğinin çalıştığını söyledi.

Vali Dağlı, çalışmalara sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiğini belirterek, "Sonuca ulaştık Allah'a şükür. Bu sizlerin çalışması sayesinde oldu. Gerçekten gayretli çalıştınız. Sonuca ulaşmamızda sizlerin desteği büyük. Burada keşke hiç afetler olmasaydı. Olduktan sonra da mutlaka bu kayıpları bulmak boynumuzun borcuydu, sonunda da bulduk. Yaptıklarınızı, nasıl çalıştığınızı biliyoruz. Çalışmalarınızın ne kadar önemli olduğuna ve artık ne kadar profesyonel olduğunuza bir kez daha yakından şahit olmuş oldum. Belki yıllar önce ülkemizde afetle ilgili bu kadar çalışma yoktu. Şu anda araç gerecimiz, insanımız var ama bunlardan en önemlisi sistemimiz var, sizler gibi yetişmiş insan kaynağımız var." diye konuştu.