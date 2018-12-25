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Düzce'deki şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 16:38 | Son Güncelleme

Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı

Düzce'de, yaklaşık 2 yıl önce 74 yaşındaki Miyase Bedir'in evinde ölü bulunmasına ilişkin 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, "şüpheli ölüm" olarak kayıtlara geçen olayla ilgili jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili uzun süreli takip ve inceleme yapan jandarma ekipleri, cinayet şüphesi üzerinde durarak incelemeyi genişletti.

Teknik ve fiziki takip sonucu Bedir'in yakınlarının da aralarında bulunduğu İ.A, S.A, B.A, E.A, S.A, U.A, Ö.A, Z.A, S.A. ve E.B. gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bazı delillere ulaşıldığı bildirildi. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

- Olay

Merkeze bağlı İslahiye köyünde yaşayan Miyase Bedir'den 31 Mart 2016'da haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirmiş, eve gelen ekipler kapıyı kırarak içeriye girdiklerinde Bedir'i yerde hareketsiz yatarken bulmuş, sağlık personelince kadının hayatını kaybettiği belirlenmişti.

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