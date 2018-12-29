Düzce'deki şüpheli ölüm

Düzce'de, yaklaşık 2 yıl önce 74 yaşındaki Miyase Bedir'in evinde ölü bulunmasına ilişkin adliyeye sevk edilen 6 kişiden 1'i tutuklandı. Tutuklanan kişinin Bedir'in üvey oğlu olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, "şüpheli ölüm" olarak kayıtlara geçen olayla ilgili jandarma ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucunda uzun süreli takip ve inceleme yapılarak gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Miyase Bedir'in oğulları S.A, İ.A, S.A. ile gelinleri B.A, Z.A. ve E.A'nın çıkarıldıkları mahkemede sorguları tamamlandı.

Şüphelileri dinleyen mahkeme heyeti üvey oğullardan S.A. ve İ.A. ile gelinler B.A, Z.A. ve E.A'yı adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, diğer üvey oğlu Salih Akyaz'ın "kasti ve planlayarak adam öldürme" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

- Olay

Merkeze bağlı İslahiye köyünde yaşayan Miyase Bedir'den 31 Mart 2016'da haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirmiş, eve gelen ekipler kapıyı kırarak içeriye girdiklerinde kadını yerde hareketsiz yatarken bulmuştu. Sağlık personelince yapılan incelemede Bedir'in hayatını kaybettiği belirlenmişti.

