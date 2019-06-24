HABER

Düzce'deki "terör propagandası" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 18:50 | Son Güncelleme

Aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 73 sanığın yargılanmasına devam edildi

Düzce'de terör örgütünün propagandasını yaptıkları, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettikleri iddiasıyla 73 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklardan 13'ü, avukatları ve yakınları katıldı.

Tutuksuz sanık A.K, savunmasında, 29 Aralık 2015'te Düzce Üniversitesi Konuralp Kampüsü'nde düzenlenen etkinliğe katıldığı için pişman olduğunu söyledi.

Olay yerine arkadaşlarının daveti üzerine gittiğini belirten A.K, şunları anlattı:

"O gün arkadaşlarım bana böyle bir etkinlik olduğunu söyledi, ben de 'Rektörlükten izin alındı mı?' diye sordum. Henüz etkinlik alanına gitmeden 'Evet, izin alındı.' dediler. Ben de bu düşünceyle gittim. Gösteriye katıldık, tiyatroyu izledik. Tiyatronun tam içeriğini bilmiyorum ama biz doğuda ölen birkaç kişi için katıldık. Pişmanım, başka da diyeceğim bir şey yok."

Diğer sanık M.A. da pişman olduğunu belirterek, "Ben buraya okumak için geldim. O gösteriye gittiğim için pişmanım. Olay öncesi ve sonrası bu gibi gösterilere hiç katılmadım. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Diğer sanıkları ve avukatlarını dinleyen heyet, iddia makamından mütalaasını istedi.

Cumhuriyet savcısı, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya vurulan ağır darbe neticesinde öldürülen teröristleri öven sanıkların "terör örgütü propagandası yapmak" ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan bir yıldan beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 13 Eylül'e erteledi.

- İddianameden

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 73 sanığın Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi'nde terör propagandası yaptığı belirtiliyor.

İddianamede, sanıkların "terör örgütü propagandası yapmak" ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan bir yıldan beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Kazara kendisini vuran polis, Zonguldak'ta toprağa verildiKazara kendisini vuran polis, Zonguldak'ta toprağa verildi
LÖSEV’in et ve et ürünleri yardımları sürüyorLÖSEV’in et ve et ürünleri yardımları sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce terör propagandası

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de yük treninin minibüse çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Dehşete düşüren kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kartal'daki çöken bina davası ertelendi

21 kişi hayatını kaybetmişti! Facianın davası başladı, mağdurların sözleri kan dondurdu

Gezi Parkı eylemleri davasında duruşma yarına ertelendi

Gezi Parkı davasında sanıklar savunma yaptı!

Camide genç kızı taciz eden sapık tutuklandı!

Camide genç kızı taciz eden sapık, 'Şeytana uydum' demişti! İğrenç olayda karar verildi

Rize'de bir kişi "Tanker" lafına alındı 4 ayda 33 kilo verdi

Her şey o sözle başladı! 'Bu fotoğraf paylaşılır mı?' lafını duyunca...

Bakan Akar'dan Akşener'e ziyaret

Bakan Akar'dan Akşener'e ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.