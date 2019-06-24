Düzce'de terör örgütünün propagandasını yaptıkları, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettikleri iddiasıyla 73 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklardan 13'ü, avukatları ve yakınları katıldı.

Tutuksuz sanık A.K, savunmasında, 29 Aralık 2015'te Düzce Üniversitesi Konuralp Kampüsü'nde düzenlenen etkinliğe katıldığı için pişman olduğunu söyledi.

Olay yerine arkadaşlarının daveti üzerine gittiğini belirten A.K, şunları anlattı:

"O gün arkadaşlarım bana böyle bir etkinlik olduğunu söyledi, ben de 'Rektörlükten izin alındı mı?' diye sordum. Henüz etkinlik alanına gitmeden 'Evet, izin alındı.' dediler. Ben de bu düşünceyle gittim. Gösteriye katıldık, tiyatroyu izledik. Tiyatronun tam içeriğini bilmiyorum ama biz doğuda ölen birkaç kişi için katıldık. Pişmanım, başka da diyeceğim bir şey yok."

Diğer sanık M.A. da pişman olduğunu belirterek, "Ben buraya okumak için geldim. O gösteriye gittiğim için pişmanım. Olay öncesi ve sonrası bu gibi gösterilere hiç katılmadım. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.