Düzce'deki trafik kazası

Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişi, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 10 Ağustos'ta Yığılca-Düzce kara yolunun Aksu mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ferdi İnci (34), yoğun bakımdaki 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

- Olay

Recep Akıncı (23) yönetimindeki 41 KP 767 plakalı otomobil ile Müslüm Engin idaresindeki 06 GD 6266 plakalı otomobil, 10 Ağustos'ta Yığılca-Düzce kara yolunun Aksu mevkisinde çarpışmış, kazada araçta sıkışan sürücü Akıncı hayatını kaybetmişti.

Akıncı'nın kullandığı otomobilde bulunan ve sürücüyle aynı isimdeki Recep Akıncı'nın yanı sıra Feyzi ve Ferdi İnci, diğer aracın sürücüsü Engin ve yanındaki bir kişi de yaralanmıştı.

