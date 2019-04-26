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Düzce'deki uyuşturucu davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 21:52 | Son Güncelleme

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 15 sanığa, 4 yıl 2 ay ile 18 yıl 9 ay arasından değişen hapis cezası verildi

Düzce'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 15 sanığa, 4 yıl 2 ay ile 18 yıl 9 ay arasından değişen hapis cezası verildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 4'ü tutuklu 26 sanık ile avukatları katıldı.

Bir önceki celsede verilen mütalaaya aynen iştirak ettiğini ifade eden cumhuriyet savcısı, sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Savcı, tutuklu sanık Çetin Şan'ın ise tahliyesini istedi.

Tutuklu sanık Bektaş Kurum, uyuşturucu satışı yapmadığını savundu.

Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan sanık Erol Özdemir ise "Ne söylesem inanılmıyor, herkes değişik bir şeyler konuşuyor. Burada herkes suçlu ama benimle ilgili ne söylenirse inanılıyor. Ben şimdiye kadar tahliye talep etmedim, bundan sonra da etmiyorum. Bana en büyük ceza ne ise o verilsin. İyi hal indirimi de istemiyorum." şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, 15 sanığa "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay ile 18 yıl 9 ay arasından değişen hapis cezası verdi.

11 sanık ise beraat etti.

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