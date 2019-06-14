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Düzce'deki uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 19:24 | Son Güncelleme

Düzce'deki uyuşturucu operasyonu

Düzce'deki uyuşturucu operasyonu

Düzce'de 2 kişinin suçüstü yakalandığı, drone destekli uyuşturucu operasyonunun görüntüleri basınla paylaşıldı.

Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Düzce İnsansız Hava Araçları Şube Müdürlüğü koordineli olarak Ayazlı Mahallesi'ndeki bir tarlada Hint keneviri yetiştirildiğinin tespit edilmesi üzerine dün düzenlenen drone destekli operasyonun görüntüleri basına verildi.

Görüntülerde, fındık bahçelerinin kenarında ekilen 806 kök Hint keneviri ile uyuşturucu maddenin bulunduğu variller yer alıyor.

- Olay

Ayazlı Mahallesi'ndeki bir tarlada Hint keneviri yetiştirildiğinin tespit edilmesi üzerine dün Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Düzce İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Şube Müdürlüğü koordineli olarak drone destekli operasyon düzenlemiş, Ü.Y. ve H.Y. tarlada suçüstü yakalanmıştı.

Operasyonda 806 kök Hint keneviri ve şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 57 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce uyuşturucu

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