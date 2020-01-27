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Düzce’den depremzedelere yardımlar devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 13:34 | Son Güncelleme

Düzce Belediyesi öncülüğünde başlatılan depremzedelere yardım kampanyasına Düzceliler akın ediyor.

Düzce Belediyesi öncülüğünde başlatılan depremzedelere yardım kampanyasına Düzceliler akın ediyor. 1999 yılında büyük bir deprem felaketi yaşayan Düzceliler, aldıkları battaniye, kışlık giyecek, yorganları tırların bulunduğu alana getirirken dayanışma örneği de sergiliyor. İlk gün Düzce Merkez Kamyon Tır taşıyıcılar Kooperatifinin tahsis ettiği tırlar ile toplanan yardımlar Malatya ve Elazığ’da depremzedelere ulaştırılırken kampanyanın 3. günüde de vatandaşların yardımları devam ediyor.
Elazığ Sivrice İlçesi’nde meydana gelen, Elazığ ve Malatya’da yıkımlara neden olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından harekete geçen Düzce Belediyesi’nin başlattığı yardım kampanyasına 3. gününde de Düzceliler yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle battaniye, yorgan, bot gibi kışlık malzemeleri belediye önünde bulunan kampanya tırlarına getiren vatandaşlar, yardım malzemelerini Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü’nün görevlendirdiği görevlilere teslim ediyor.
Yardım kampanyasına toplumun her kesiminde yoğun ilgi görürken Beyköy Şehit Ufuk Baysal Okul Aile Birliği de bir kamyonet ile yardım getirdi. İçinde temizlik eşyaları, giyeceklerin bulunduğu kolileri Elazığ’a göndermek üzere yardım tırlarının bulunduğu alana getiren Okul Aile Birliği Başkanı Turan Zengin, “Bizler depremi ağır şekilde yaşadık. Şimdi depremin hasarlarını atlattık ama bu defa Elazığ’da ki vatandaşlarımız bizim 20 yıl önce yaşadıklarımı yaşıyorlar. Bizde bu duruma sessiz kalamadık. Öğrenciler babalarının aldığı montları, botları getirdiler, Beyköylüler, temizlik eşyalarını getirdiler ve Elazığ’a gönderiyoruz” dedi.
Belediye Sosyal İşler Müdürü Gönül Ekiz Asuk ise depremin neden olduğu hasarın az olduğunu ancak artçı sarsıntılar nedeniyle insanların evlerine giremediklerini bu nedenle de halen soğuk kış koşullarında dışarıda beklemek zorunda kaldıklarını ve yardımlara ihtiyaçları olduğunu söyledi. Asuk Ekiz ayrıca kampanyanın pazartesi akşam saatlerine kadar devam edeceğini de dile getirerek özellikle AFAD ile koordineli olarak ihtiyaçların belirlendiğini ve buna istinaden özellikle batanniye, temizlik malzemesi ve ısıtıcı ihtiyacının olduğunu yardım yapacak vatandaşlarında ihtiyaçlar ışığında yardım yapmasının daha önemli olduğunu dile getirdi.
Depremin ilk gününde başlayan yardım kampanyası 27 Ocak Pazartesi akşamına kadar devam edecek. Kampanyada toplanan malzemeler ise Düzce Merkez Kamyon ve Tır Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Orhan Yılmaz ve kooperatif üyelerinin tahsis ettiği tırlar ile bölgeye taşınacak.

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