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Düzce’den, Diyarbakırlı annelere destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 20:28 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR’da, HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelere Düzcelilerden destek geldi.

Düzce’den, Diyarbakırlı annelere destek

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DİYARBAKIR’da, HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelere Düzcelilerden destek geldi. Annelerin yanında olduklarını söyleyen Düzceliler, dualar okudu.
Çocukları dağa kaçırılan annelerinin HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi devam ederken, Düzce’den de destek geldi. Düzce Anıtpark’ta toplanan sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar Diyarbakırlı annelerin yanında olduklarını söyledi. Grup adına konuşan Mehmet Ali Çelik, Diyarbakırlı annelerin yanında olduklarını ifade ederek, "Düzce’den onlara kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Düzceliler olarak ailelerimizle birlikte buraya gelirken mahsulümüz olan fındığı da buraya getirdik. Kendilerine dua haricinde buradan gıda olsun, güçleri artsın, yaptıkları eyleme değer katsın manasıyla onlara fındık da göndereceğiz. Biz hem kalben hem de fiilen yanlarındayız. Canı gönülden kendilerini destekliyoruz" dedi.
Konuşmanın ardından alanda toplananlar Diyarbakırlı anneler için dualar okudu.

FOTOĞRAFLI

Düzce’den, Diyarbakırlı annelere destekDüzce’den, Diyarbakırlı annelere destekDüzce’den, Diyarbakırlı annelere destekDüzce’den, Diyarbakırlı annelere destek

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