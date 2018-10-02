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Düzce'den Endonezya'daki depremzedelere 2 bin uyku tulumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 12:57 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Batı Karadeniz Bölge Afet Yönetim Merkezi'nce, Endonezya'daki depremzedelere 2 bin uyku tulumu gönderildi - Merkez müdürü Zafer Kanber: - "Endonezya'daki kardeşlerimizin yaralarını bir nebze olsun sarabilmek adına var gücümüzle çalışıyoruz"

Endonezya'daki deprem ve sonrasındaki tsunami felaketi nedeniyle Türk Kızılayı Batı Karadeniz Bölge Afet Yönetim Merkezi'nce bölgeye 2 bin uyku tulumu gönderildi.

Merkezin lojistik deposundan uyku tulumlarının yüklendiği tırlar, bölgeye gitmek üzere yola çıktı.

Türk Kızılayı Batı Karadeniz Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdürü Zafer Kanber, yaptığı açıklamada, Endonezya'da büyük bir yıkım olduğunu söyledi.

Bölgede büyük bir afetin söz konusu olduğunu vurgulayan Kanber, Türk Kızılayı'nın anında harekete geçtiğini kaydetti.

Kanber, Endonezya'da Kızılay ekibinin bulunduğunu aktararak, "Battaniye, yatak, uyku tulumu, mutfak seti, gıda kolisi gibi birçok malzemeden oluşan büyük bir sevkiyat söz konusu olacak inşallah." dedi.

Uyku tulumlarının Ankara'ya, oradan da uçakla Endonezya'ya ulaştırılacağını dile getiren Kanber, "Akşam ve gündüz olmak üzere iki sevkiyat yaptık. Tırlarımıza 2 bin uyku tulumunu yükledik. Endonezya'daki kardeşlerimizin yaralarını bir nebze olsun sarabilmek adına var gücümüzle çalışıyoruz. Dün geceden beri sevkiyatlarımız sürüyor. Bu tır ikinci sevkiyatımız. Bundan sonra da Genel Müdürlüğümüz ve devlet yetkililerimizin talimatları doğrultusunda çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce Türk Kızılayı

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