HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Düzcelilere domuz yediren Murat Saydam, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün aile dostu çıktı! Kurdeleyi bile o kesmiş

Düzcelilere domuz yediren Murat Saydam, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün aile dostu çıktı! Kurdeleyi bile o kesmiş

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
03.10.2024 14:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'deki vatandaşlara domuz eti yediren Murat Saydam, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün aile dostu çıktı! Geçmiş dönemde Düzce AK Parti İl Başkan Yardımcısı olan Murat Saydam'ın kızının nişan törenine katılan Faruk Özlü'nün kurdeleyi kestiği görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Düzcelilere domuz yediren Murat Saydam, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün aile dostu çıktı! Kurdeleyi bile o kesmiş

Düzce'deki domuz eti skandalı sonrası tepkilerin odağı haline gelen Murat Saydam'ın, geçmiş dönemde AK Parti Düzce İl Başkan Yarmdımcısı olarak görev aldığı ortaya çıktı. Öyle ki Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün, Saydam'ın kızının nişan töreninde kurdeleyi kestiği görüntüler gündem oldu.

ÖĞRENCİLERE DOMUZ ETİ YEDİRDİ, BELEDİYE BAŞKANININ AİLE DOSTU ÇIKTI

Düzce'deki domuz eti skandalıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz gün taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yayınlmış, Düzce'de faaliyet gösteren bir yemek firmasının domuz eti tespit edildiği ortaya çıkmıştı.

ddc20542-8c2c-4d88-a175-25c35ec708cb

ROSTO KÖFTE İÇİNDE DOMUZ ETİ

Bakanlık, toplu yemek hizmeti veren Saydamlar Organizasyon Turizm isimli firmanın müşterileri için hazırladığı rosto köftenin içerisinde domuz eti tespit etti. Bakanlık bu durumu 2021 yılında tespit edip dün kamuoyuna duyurdu.

rerere

KYK İHALELERİNİ ALMIŞ

Söz konusu organizasyon şirketi mercek altına alınırken, KYK yurt ihalelerini alıp öğrencilere yemek servis ettiği belirlenmişti.

cf282a76-cd9b-4418-8a6a-5c072f4b04cf

GEÇMİŞ DÖNEMDE AK PARTİ İL BAŞKAN YARDIMCISIYMIŞ

Domuz eti skandalının yayılmasıyla sosyal medya adeta ayağa kalkarken, Saydamlar Organizasyon Turizm şirketinin sahibi Murat Saydam'ın, AK Parti Düzce İl Başkan Yarmdımcısı olarak görev aldığı ortaya çıktı.

iStock-1953233113

BELEDİYE BAŞKANI FARUK ÖZLÜ, KIZININ NİŞAN KURDELESİNİ KESMİŞ

Öyle ki Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün, Saydam'ın kızının nişan töreninde kurdeleyi kestiği görüntüler sosyal medyada yayıldı. Söz konusu nikah görüntülerini Başkan Özlü'nün "Düzce AK Parti il Başkan Yadımcısı değerli kardeşim Murat Saydam.'ın kızı Şule ile Mert evladımınızın nişan törenine katıldık. Genç çifte bir ömür mutlululuk diliyorum" notuyla paylaştığı belirlendi.

GY9M5--X0AAnUoi

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Faruk Özlü düzce belediyesi saydamlar yemek Murat Saydam
En Çok Okunan Haberler
İsrail-İran askeri güçleri kıyaslaması! Hangi ordu daha güçlü?

İsrail-İran askeri güçleri kıyaslaması! Hangi ordu daha güçlü?

MSB'den Orta Doğu'da artan gerilimle alakalı açıklama! "Gereken tedbirler alınıyor"

MSB'den Orta Doğu'da artan gerilimle alakalı açıklama! "Gereken tedbirler alınıyor"

13 yaşındaki kız aynı anda 30 kişinin saldırısına uğradı! Anbean kamerada

13 yaşındaki kız aynı anda 30 kişinin saldırısına uğradı! Anbean kamerada

Erdoğan'ı beklerken dikkat çeken görüntü!

Erdoğan'ı beklerken dikkat çeken görüntü!

Cem Garipoğlu öldü mü? Yaşıyor mu? 10 yıllık gizem çözülüyor: Mezarı açıldı!

Cem Garipoğlu öldü mü? Yaşıyor mu? 10 yıllık gizem çözülüyor: Mezarı açıldı!

Bel ağrısıyla gitti, ameliyat sonrası yürüyemez hale geldi!

Bel ağrısıyla gitti, ameliyat sonrası yürüyemez hale geldi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

iPhone 16 serisi kullanıcılarına neler vadediyor? Sizin için inceledik

iPhone 16 serisi kullanıcılarına neler vadediyor? Sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.