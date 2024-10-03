Düzcelilere domuz yediren Murat Saydam, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün aile dostu çıktı! Kurdeleyi bile o kesmiş

Düzce'deki domuz eti skandalı sonrası tepkilerin odağı haline gelen Murat Saydam'ın, geçmiş dönemde AK Parti Düzce İl Başkan Yarmdımcısı olarak görev aldığı ortaya çıktı. Öyle ki Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün, Saydam'ın kızının nişan töreninde kurdeleyi kestiği görüntüler gündem oldu.

ÖĞRENCİLERE DOMUZ ETİ YEDİRDİ, BELEDİYE BAŞKANININ AİLE DOSTU ÇIKTI

Düzce'deki domuz eti skandalıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz gün taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yayınlmış, Düzce'de faaliyet gösteren bir yemek firmasının domuz eti tespit edildiği ortaya çıkmıştı.

ROSTO KÖFTE İÇİNDE DOMUZ ETİ

Bakanlık, toplu yemek hizmeti veren Saydamlar Organizasyon Turizm isimli firmanın müşterileri için hazırladığı rosto köftenin içerisinde domuz eti tespit etti. Bakanlık bu durumu 2021 yılında tespit edip dün kamuoyuna duyurdu.

KYK İHALELERİNİ ALMIŞ

Söz konusu organizasyon şirketi mercek altına alınırken, KYK yurt ihalelerini alıp öğrencilere yemek servis ettiği belirlenmişti.

GEÇMİŞ DÖNEMDE AK PARTİ İL BAŞKAN YARDIMCISIYMIŞ

Domuz eti skandalının yayılmasıyla sosyal medya adeta ayağa kalkarken, Saydamlar Organizasyon Turizm şirketinin sahibi Murat Saydam'ın, AK Parti Düzce İl Başkan Yarmdımcısı olarak görev aldığı ortaya çıktı.

BELEDİYE BAŞKANI FARUK ÖZLÜ, KIZININ NİŞAN KURDELESİNİ KESMİŞ

Öyle ki Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün, Saydam'ın kızının nişan töreninde kurdeleyi kestiği görüntüler sosyal medyada yayıldı. Söz konusu nikah görüntülerini Başkan Özlü'nün "Düzce AK Parti il Başkan Yadımcısı değerli kardeşim Murat Saydam.'ın kızı Şule ile Mert evladımınızın nişan törenine katıldık. Genç çifte bir ömür mutlululuk diliyorum" notuyla paylaştığı belirlendi.