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Düzce'nin Cumayeri ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Mustafa Koloğlu kazandı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 20:39 | Son Güncelleme

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Mustafa Koloğlu kazandı.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Mustafa Koloğlu kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mustafa Koloğlu 2 bin 866 oy aldı.

- Koloğlu'nun öz geçmişi

Mustafa Koloğlu, Düzce'de dünyaya geldi. 1986'da Düzce İmam Hatip Lisesinden mezun oldu ve Kabataş Erkek Lisesine başladı. Lise eğitiminin ardından 1990-1994 yılları arasında Selçuk Üniversitesinde okudu. 1997 yılında da Zer Makine ve bir alüminyum firmasında çalışmaya başladı. Koloğlu, 2014 yılında Zenon Tekstil'de görev aldı.

Koloğlu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde MHP'den Düzce Cumayeri İlçesi Belediye Başkan Adayı oldu.

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seçim 2019

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