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Düzce’nin Cumayeri ilçesinde sel, heyelana neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 02:06 | Son Güncelleme

Düzce’de yarım saat yağan yağmur nedeniyle bir ilçenin yüksek kesimlerinde sel meydana geldi, heyelan oldu.

Düzce’nin Cumayeri ilçesinde sel, heyelana neden oldu

Düzce’de yarım saat yağan yağmur nedeniyle bir ilçenin yüksek kesimlerinde sel meydana geldi, heyelan oldu. Cumayeri ilçesi’nin yüksek kesimlerinde sele neden olan yağmurda 5 köyü ilçe merkezine bağlayan yol kapandı. İl Özel İdare ekipleri gece yarısı yol açma çalışması yaparak yolları yeniden açtı.
Düzce’nin Cumayeri İlçesi’nde yarım saat aralıksız yağan yağmur nedeniyle ilçenin yüksek kesimlerindeki köylerinde sel meydana geldi. Cumayeri ilçesiyle 5 köyü bağlayan yolda aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Yollar açılıncaya kadar köylerde yaşayanların ilçe merkezi ile irtibatı kesildi.
Cumayeri Özel İdare Müdürlüğü’ne bağlı greyder, dozer ve ekskavatör heyelanın meydana geldiği yolları gece yarısına kadar çalışarak açmayı başardı. Vatandaşlarda yolların açılması esnasında ekiplerin yanından ayrılmadı. Kapanan yollar ile ilgili bilgi veren Cumayeri Esentepe Muhtarı Davut Pirdal; “Yarım saat aralıksız yağan yağmurda yollarımız kapandı. Şimdi ekipler yolları açmak için çalışıyor” dedi.

Düzce’nin Cumayeri ilçesinde sel, heyelana neden oldu

Düzce’nin Cumayeri ilçesinde sel, heyelana neden oldu

Düzce’nin Cumayeri ilçesinde sel, heyelana neden oldu

Düzce’nin Cumayeri ilçesinde sel, heyelana neden oldu

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