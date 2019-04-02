Düzce'nin tarihi yerleri otizm için maviye büründü

Düzce'nin tarihi mekanları, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla mavi renkte ışıklandırıldı.

Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce organize edilen çalışmada, otizm farkındalığı kapsamında antik tiyatro, surlar, su kemerleri ve Roma köprüsü gibi yapıların da yer aldığı "Batı Karadeniz'in Efes'i" olarak adlandırılan Prusias ad Hypium Antik Kenti, Konuralp Roma Köprüsü, Konuralp Su Kemerleri, Kemerkasım Su Kemerleri ve şehrin önemli turistik yerli olan Güzeldere, Samandere ve Aydınpınar Şelaleleri maviye büründü.

Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Zeki Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi varlıkların farkındalık ile farklı bir şekilde renklendirildiğini söyledi.

Bölgenin en önemli değerlerinden olan, Batı Karadeniz'in Efes'i olarak da adlandırılan tarihi tiyatro alanı ve daha birçok tarihi yerin Otizm Farkındalık Günü kapsamında maviye büründüğünü aktaran Yıldırım, "Burada otizmin eksiklik değil, farklılık olduğunu göstermek ve otizmli çocuklarımızın tarihi mekanların kendileri için farklı renkle ışıklandırıldığını görmelerini istedik. Otizmin farkındayız, tarihi mekanlarımızın maviliği ile onların farkındayız." diye konuştu.

Yıldırım, otizmli ve bireylerin hayatını kolaylaştırmak ve onların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeye getirilmelerini sağlamak için hazırladıkları Engelsiz Yaşam ve Bakım Rehabilitasyon Merkezini hizmete almak için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

