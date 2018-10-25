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Düzce'ye mevsimin ilk karı düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 13:09 | Son Güncelleme

DÜZCE'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.

DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. Düzce'de soğuk hava etkili olurken, yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü. Kaynaşlı Topuk Yaylası Fenerbahçe Tesisleri'nin olduğu alanda aralıksız yağan kar nedeniyle kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Tesis çalışanlarından bazıları kar nedeniyle araçlarını bulundukları yerden çıkaramadı. Yaylada bulunan koyunlar ise kar içerisinde dolaşarak ilginç görüntüler oluşturdu. D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde ise sağanak yağış etkili oldu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Kar yağışından görüntü Koyunların kamerayı koklarken görüntüsü Fenerbahçe tesislerinden görüntü Yolda giderken aracın içerisinde yağış görüntüsü ve detaylar HABER-KAMERA Tezcan SOLMAZDÜZCE, (DHA)

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