HABER

Düzce'ye mevsimin ilk karı yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 11:52 | Son Güncelleme

DÜZCE'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.
Düzce'de soğuk hava etkili olurken, yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı. Kaynaşlı Topuk Yaylası Fenerbahçe Tesisleri'nin olduğu alanda aralıksız yağan kar nedeniyle kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Tesis çalışanlarından bazıları kar nedeniyle araçlarını bulundukları yerden çıkaramadı. Yaylada bulunan koyunlar ise kar içerisinde dolaşarak ilginç görüntüler oluşturdu. D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde ise sağanak yağış etkili oldu.

FOTOĞRAFLI

Düzce'ye mevsimin ilk karı yağdıDüzce'ye mevsimin ilk karı yağdıDüzce'ye mevsimin ilk karı yağdıDüzce'ye mevsimin ilk karı yağdı

PARTNERSaniyeler sonra olacaklara inanamayacaksınız!Saniyeler sonra olacaklara inanamayacaksınız!
Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimatSigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat
Öğrenciyi ısıran pitbull sahibinden alındı, soruşturma başlatıldıÖğrenciyi ısıran pitbull sahibinden alındı, soruşturma başlatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek MHP'nin Ankara teklifini kabul edecek mi?

Melih Gökçek MHP'nin Ankara teklifini kabul edecek mi?

Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

AİHM'den 'Hazreti Muhammed'e hakaret'le ilgili flaş karar

AİHM'den 'Hazreti Muhammed'e hakaret'le ilgili flaş karar

Süleyman Soylu ile CHP'li vekil birbirine girdi! 'Tarikatlar orduda cirit atıyor'

Süleyman Soylu ile CHP'li vekil birbirine girdi! 'Tarikatlar orduda cirit atıyor'

Küçük Elanur'a çarpan sürücü film gibi operasyonla bulundu

Küçük Elanur'a çarpan sürücü film gibi operasyonla bulundu

İstanbul'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda bombalı araç paniği

İstanbul'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda bombalı araç paniği

Yaya olarak gelen çiftten otopark ücreti aldılar

Yaya olarak gelen çiftten otopark ücreti aldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.