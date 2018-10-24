HABER

Düzce'ye şehit ateşi düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 11:20 | Son Güncelleme

 ERZİNCAN'ın İliç ilçesinde devriye görevi yapan askerlerin içinde bulunduğu aracın şarampole yuvarlanması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba'nın (25) Düzce'de yaşayan ailesine acı haber verildi.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- ERZİNCAN'ın İliç ilçesinde devriye görevi yapan askerlerin içinde bulunduğu aracın şarampole yuvarlanması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba'nın (25) Düzce'de yaşayan ailesine acı haber verildi.
Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba'nın şehit olduğu haberi, Düzce'nin Yeşiltepe Mahallesi 113'üncü Sokak'taki baba evine ulaştı. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeki Yıldırım'dan acı haberi alan baba Yahya ve anne Ayfer Kaplanbaba gözyaşlarına boğuldu. Çiftin 3 çocuğundan biri olan Furkan Kaplanbaba'nın şehit olduğunu öğrenen yakınları ve komşuları da taziye için Türk bayrağı asılan eve akın etti.

FOTOĞRAFLI

PARTNERAcun Ilıcalı yarışmaları böyle seçiyor! Çok şaşıracaksınızAcun Ilıcalı yarışmaları böyle seçiyor! Çok şaşıracaksınız
Afyonkarahisar'ın tarihi ve kültürü 108 yıllık binada ziyaretçileri bekliyorAfyonkarahisar'ın tarihi ve kültürü 108 yıllık binada ziyaretçileri bekliyor
Taksiyle uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 kişiye gözaltıTaksiyle uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 kişiye gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Nurgül Yeşilçay, yoğun bakımda olan eski eşi Cem Özer için dua istedi

Nurgül Yeşilçay, yoğun bakımda olan eski eşi Cem Özer için dua istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yüzde 26 zam! (Erdoğan'ın maaşı ne kadar?)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yüzde 26 zam! (Erdoğan'ın maaşı ne kadar?)

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli öldü mü? Oktay Kaynarca ayrıldı mı? EDHO 112. son bölüm final sahnesi izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli öldü mü? Oktay Kaynarca ayrıldı mı? EDHO 112. son bölüm final sahnesi izle

ABD'den Suudi Arabistan'a yaptırım!

ABD'den Suudi Arabistan'a yaptırım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Asker, aşiret kızına aşık oldu! 'Ayran verirken tanıştık'

Asker, aşiret kızına aşık oldu! 'Ayran verirken tanıştık'

Doğumdan sonra paylaştığı fotoğraf şok etti

Doğumdan sonra paylaştığı fotoğraf şok etti

Dünyanın en dindar ülkesi hangisi? Türkiye bakın kaçıncı sırada yer aldı

Dünyanın en dindar ülkesi hangisi? Türkiye bakın kaçıncı sırada yer aldı

İstanbul'da 3 genç erkek otel odasına beraber girdi! Sonrası korkunç...

İstanbul'da 3 genç erkek otel odasına beraber girdi! Sonrası korkunç...

Antalya'da marketten sucuk almak isteyen genç hayatının şokunu yaşadı

Antalya'da marketten sucuk almak isteyen genç hayatının şokunu yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.