Düzce'ye şehit ateşi düştü

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- ERZİNCAN'ın İliç ilçesinde devriye görevi yapan askerlerin içinde bulunduğu aracın şarampole yuvarlanması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba'nın (25) Düzce'de yaşayan ailesine acı haber verildi.

Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba'nın şehit olduğu haberi, Düzce'nin Yeşiltepe Mahallesi 113'üncü Sokak'taki baba evine ulaştı. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeki Yıldırım'dan acı haberi alan baba Yahya ve anne Ayfer Kaplanbaba gözyaşlarına boğuldu. Çiftin 3 çocuğundan biri olan Furkan Kaplanbaba'nın şehit olduğunu öğrenen yakınları ve komşuları da taziye için Türk bayrağı asılan eve akın etti.

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