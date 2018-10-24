Düzce'ye şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİDİN EVİ BAYRAKLARLA DONATILDI

Erzincan'ın İliç ilçesinde askeri aracın şarampole yuvarlanması sonucunda şehit düşen Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba'nın, Düzce'de bulunan baba evi Türk bayrakları ile donatıldı. Düzce Valiliği tarafından görevlendirilen din görevlileri, şehidin evinin önünde dualar okurken, baba Yahya Kaplanbaba ve şehidin kardeşi Mustafa Kaplanbaba (15) taziyeleri kabul etti. Şehidin evinin önünde dualar okunurken, anne Ayfer Yılmaz ise fenalık geçirdi. Evin önünde hazır bekleyen 112 Acil ekipleri anneye müdahalede bulundu.

Şehit Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba’nın lise çağlarından bu yana asker olmak için hevesli olduğu, Düzce Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite sınavlarına girmeyerek, askerlik görevinin ardından uzman çavuş olmak için askerde kaldığı öğrenildi. 1 yıllık uzman çavuş olan Furkan Kaplanbaba'nın en büyük hayalinin ise ailesine bahçe içerisinde bir ev yaptırmak olduğu bildirildi. Diğer yandan şehidin kız kardeşi Merve Kaplanbaba'nın ise Gazi Üniversitesi Almanca Öğretmenliği bölümünde öğrenim gördüğü ve acı haberi alır almaz Düzce'ye gelmek için yola çıktığı öğrenildi.

Düzce Valiliği'nden ise şu açıklamada bulunuldu:

"24 Ekim günü sabah saatlerinde Erzincan'ın İliç ilçesi Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba, Kemah ilçesi istikametinden İliç ilçesi istikametine seyir halinde olan aracın kaza yapması sonucu yaralanmış, olay yerinde ve İliç Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimizin naaşı 25 Ekim Perşembe günü Cedidiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, Düzce Şehitliğine defnedilecektir. Şehidimizin ailesine ve yakınlarına sabır, yaralı askerlerimize şifa dileklerimizle, Düzce'mizin ve milletimizin başı sağ olsun."

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