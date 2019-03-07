/düzelterek yeniden / Cezaevinden çıktı katliam yaptı: 4 ölü, 1 ağır yaralı

Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/İstanbul DHA - İSTANBUL güne katliamla uyandı. Bir yıl önce cezaevinden çıkan Şinasi Gürkan, 3 adreste 2'si öz oğlu olmak üzere 4 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi ağır yaraladı.

İLK OLARAK BAŞAKŞEHİR'DE BACANAĞININ EVİNİ BASTI

16 yıl önce alacak verecek meselesi yüzünden Başakşehir'de iki kardeşini öldüren Şinasi Gürkan, yaklaşık bir yıl önce cezaevinden çıktı. İki oğlu ile birlikte Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde yaşamaya başlayan Şinasi Gürkan dün gece adeta ölüm kustu.

Şinasi Gürkan, ilk olarak Başakşehir, Şahintepe Mahallesi'nde eski bacanağının evine gitti. Eski bacanağı Alihan Tiz'i ve oğlu Erdal Tiz'i vurarak olay yerinden kaçtı. Erdal Tiz olay yerinde hayatını kaybederken, Alihan Tiz ise ağır yaralı olarak Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırganın boynundan vurduğu eski bacanağı Alihan Tiz'in kalp masajıyla hayata döndürüldüğü ve yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

AVCILAR'DA DA KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Şahintepe'den sonra Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde kardeşi Mühendis Gürkan'ın evine gitti. Kardeşi Mühendis Gürkan'ı otomobilin içinde öldüren Şinasi Gürkan olay yerine geldiği otomobile binerek kaçtı.

Olayın, ortaya çıkmasının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, olayın gerçekleştiği sokakta bulunan otomobilin içinde Mühendis Gürkan'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Mühendis Gürkan'ın cesedi otopsi yapılaması için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.