HABER

 - (düzelterek yeniden) - SURİYELİ İKİ KARDEŞİ DENİZ AYIRDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 13:02 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA Şile'de denize giren Suriyeli iki kardeşten biri boğuldu.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA
Şile'de denize giren Suriyeli iki kardeşten biri boğuldu.
Sultanbeyli'den Şile'ye gelen Suriyeyi Recap Arcan (18), kardeşi Muammet Arcan (16) ve iki arkadaşı serinlemek için Ayazma plajında denize girdi. Bir süre yüzen gençler, daha sonra yoğun dalgalara karşı koyamadı. 4 genç, plajdakilerinden yardım istedi. Vatandaşlar gençleri güçlükle denizden güçlükle çıkardı. Recap Arcan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kardeşi Muhammet Arcan ise Şile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammet Arcan'ın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü
--------
-Suriyeli gencin boğulduğu plaj
-Plajda bulunan bir kişi ile röp
-Boğulan gencin getirildiği hastane
-Boğulan gencin fotosu ve videosu
-Genel ve detay
19.08.2018 - 11.11 Haber Kodu : 180819048

PARTNERAilece tatil!Ailece tatil!
Yetiştirme yurdu aşkı evliliğe dönüştüYetiştirme yurdu aşkı evliliğe dönüştü
ABD heyetinden Kobani'deki hastaneye tıbbi malzeme yardımıABD heyetinden Kobani'deki hastaneye tıbbi malzeme yardımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlü yalıda başlayan işkence 3 gün sürmüş!

Ünlü yalıda başlayan işkence 3 gün sürmüş!

Kerime Yıldırım diğer kadın adaylara ahlaksız iftiralar atmış!

Kerime Yıldırım diğer kadın adaylara ahlaksız iftiralar atmış!

Avcılar'da vahşet!

Avcılar'da vahşet!

Genç kızın fotoğrafını çekip şantaj yaptı! Linçten son anda kurtuldu

Genç kızın fotoğrafını çekip şantaj yaptı! Linçten son anda kurtuldu

Kurban Bayramı İstanbul, Ankara ve İzmir'de havalar nasıl olacak? - Meteoroloji güncel hava durumu raporu

Kurban Bayramı İstanbul, Ankara ve İzmir'de havalar nasıl olacak? - Meteoroloji güncel hava durumu raporu

Ege Denizi'nde deprem!

Ege Denizi'nde deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.