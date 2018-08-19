 - (düzelterek yeniden) - SURİYELİ İKİ KARDEŞİ DENİZ AYIRDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA
Şile'de denize giren Suriyeli iki kardeşten biri boğuldu.
Sultanbeyli'den Şile'ye gelen Suriyeyi Recap Arcan (18), kardeşi Muammet Arcan (16) ve iki arkadaşı serinlemek için Ayazma plajında denize girdi. Bir süre yüzen gençler, daha sonra yoğun dalgalara karşı koyamadı. 4 genç, plajdakilerinden yardım istedi. Vatandaşlar gençleri güçlükle denizden güçlükle çıkardı. Recap Arcan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kardeşi Muhammet Arcan ise Şile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammet Arcan'ın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
Görüntü Dökümü
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-Suriyeli gencin boğulduğu plaj
-Plajda bulunan bir kişi ile röp
-Boğulan gencin getirildiği hastane
-Boğulan gencin fotosu ve videosu
-Genel ve detay
19.08.2018 - 11.11 Haber Kodu : 180819048
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