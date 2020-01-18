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  4. (Düzeltme) 2600 rakımda 1,5 metre karda Başkent EDAŞ ekiplerinin zorlu mücadelesi

(Düzeltme) 2600 rakımda 1,5 metre karda Başkent EDAŞ ekiplerinin zorlu mücadelesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 14:26 | Son Güncelleme

Başkent EDAŞ ekipleri, Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak’ta 7 milyondan fazla nüfusun ikamet ettiği sorumluluk bölgesinde kesintisiz elektrik sağlayabilmek için çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

Başkent EDAŞ ekipleri, Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak’ta 7 milyondan fazla nüfusun ikamet ettiği sorumluluk bölgesinde kesintisiz elektrik sağlayabilmek için çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Başkent EDAŞ ekipleri, 2 bin 600 rakıma sahip Kastamonu’nun en yüksek kesimi olarak kabul edilen Anadolu’nun yüce dağı Ilgaz’da da yaklaşık 1,5 metre karda elektrik arızasına müdahale etti.
Yurt genelinde hakim olan soğuk hava dalgasıyla birlikte etkisini gösteren kar yağışı bir çok bölgede hayatı zorlaştırmaya devam ediyor. Başkent EDAŞ, hizmet verdiği Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak’ta kış aylarında kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik hizmeti sağlamak üzere çalışmalarına yoğun bir şekilde sürdürüyor. Özellikle merkeze uzak köy ve kasabalarda yaşanan kesinti ve arızalar, Başkent EDAŞ ekiplerinin özverili çalışmaları ve teknolojinin de imkanları sayesinde anında çözümleniyor. Ekipler, son teknolojinin imkanlarını da kullanarak uzaktan izleme ve kontrol sistemi SCADA ile yüksek gerilim seviyesinde yaşanan arızalara uzaktan müdahale de edebiliyor. Ayrıca ekipler, arızalara müdahale etmek için drone teknolojisini de kullanarak arızalı bölgeleri kısa sürede tespit edebiliyor.
2600 rakımda 1,5 metre karda arızalı elektrik direğine müdahale edildi.
Günün her saatinde hazır bekleyen Başkent EDAŞ ekipleri, Ilgaz Dağında arızalanan elektrik direğini tespit ederek harekete geçti. Çok kısa bir sürede hem hava şartlarına uygun hem de iş sağlığı güvenliği kriterlerine uygun özel kıyafet ve ekipmanlarını giyen ekipler, paletli kar aracıyla kardan dolayı kapalı olan köy yolunu kullanarak arızanın olduğu bölgeye kadar ilerledi. Arızalı elektrik direğini drone yardımıyla tespit eden ekipler, yaklaşık 1,5 metre kar kalınlığında bir süre yürüyerek bölgeye ulaştı. Burada hazırlıklarını yapan ekipler, elektrik direğine çıkarak arızaya müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sırasında can güvenliği ve yaban hayvanlarına karşı drone ile de çevrede kontroller yapıldı. Arızanın giderilmesiyle ekipler, kontrollü bir şekilde bölgeden ayrıldı.
Başkent EDAŞ, Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak illerindeki müşterilerine kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sağlama hedefi doğrultusunda, kış aylarında ortaya çıkabilen zorlu koşullara karşı önlemlerini aldı. Yapılan yatırımlar sayesinde sorumluluk bölgelerindeki altyapı bakımları, uygun malzeme satın alımı ve uzaktan izleme ve kontrol sistemi olan SCADA kurulumlarını sağlayan Başkent EDAŞ, olumsuz hava koşulları sebebiyle hizmet devamlılığının aksamaması için çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda Başkent EDAŞ tarafından ‘merkezi kontrol ve veri toplama sistemi’ olarak kullanılan SCADA sayesinde, yüksek gerilim hatlarında meydana gelebilecek olası enerji kesintilerine saha ekibinin müdahalesine gerek kalmadan uzaktan enerji verilebilecek. Başkent EDAŞ, bölgesinde bulunan bin 170 adet SCADA’lı merkeze 2019 yılı içerisinde yapılan SCADA yatırımları ile 570 adet merkez daha eklenerek bin 740 adete yükseltti.
Bölgesindeki 7 milyondan fazla nüfusa hizmet vermenin sorumluluğu ile değer katan çalışmalara imza atmaya, uzun vadeli planlarla yatırımlarını hayata geçirmeye devam eden Başkent EDAŞ’ın saha ekipleri, zorlu kış şartları ile mücadele ederken 24 saat aralıksız görevde kalarak, arıza ve kesintilerin giderilmesi için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.
Başkent EDAŞ ekipleri, afetlere karşı hazır bekliyor. Olası afet durumu için hazırlıklı olan Başkent EDAŞ ekipleri, afet durumunda anında kullanmak üzere 9 adet drone, kış boyunca ihtiyacı karşılayacak kadar afet malzeme stoku, 5 adet paletli kar aracını hazır bekletiyor.Kar yağışı nedeniyle direklerin yıkılmasına ve iletkenlerin kopmasına sebep olabilecek buz yükünü önleme amaçlı ise Başkent EDAŞ ekipleri tarafından 200 adet buz yükü aparatının montajı da kritik noktalara yerleştirildi.

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