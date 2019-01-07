Los Angeles'ta düzenlenen 76. Altın Küre ödülleri töreninde "Green Book (Yeşil Rehber)" 3 dalda ödül kazanarak gecenin en fazla ödül alan filmi oldu.

Her yıl Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından verilen ve Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Golden Globe (Altın Küre) ödülleri sahiplerini buldu.

Televizyon ve sinemanın iki ayrı kategori olarak ele alındığı Altın Küre ödüllerine "Green Book (Yeşil Rehber)" damga vurdu. Film, en iyi müzikal/komedi film, en iyi yardımcı erkek oyuncu ve en iyi senaryo olmak üzere 3 kategoride gecenin en çok ödül alan yapımı oldu.

Green Book'u geceden ikişer ödülle ayrılan, "Bohemian Rhapsody", "Roma", "The Kominsky Method" ve "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" adlı yapımlar takip etti.

Ödüle layık görülen filmler şöyle:

En İyi Film (Drama): Bohemian Rhapsody

En İyi Film (Müzikal/Komedi): Green Book

En İyi Film (Animasyon): Spider-Man: Into the Spider-Verse

En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Rami Malek, Bohemian Rhapsody

En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Glenn Close, The Wife