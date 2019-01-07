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DÜZELTME- "76. Altın Küre ödülleri sahiplerini buldu" başlığıyla yayımlanan haberimizin 4. ve 6. paragrafında geçen "Romanian Rhapsody" ifadesi "Bohemian Rhapsody" şeklinde düzeltilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 09:27 | Son Güncelleme

Oscar'ın habercisi olarak anılan Altın Küre ödülleri Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerine verildi - "Green Book (Yeşil Rehber)" 3 kategoriyle gecede en fazla ödül alan film oldu

Los Angeles'ta düzenlenen 76. Altın Küre ödülleri töreninde "Green Book (Yeşil Rehber)" 3 dalda ödül kazanarak gecenin en fazla ödül alan filmi oldu.

Her yıl Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından verilen ve Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Golden Globe (Altın Küre) ödülleri sahiplerini buldu.

Televizyon ve sinemanın iki ayrı kategori olarak ele alındığı Altın Küre ödüllerine "Green Book (Yeşil Rehber)" damga vurdu. Film, en iyi müzikal/komedi film, en iyi yardımcı erkek oyuncu ve en iyi senaryo olmak üzere 3 kategoride gecenin en çok ödül alan yapımı oldu.

Green Book'u geceden ikişer ödülle ayrılan, "Bohemian Rhapsody", "Roma", "The Kominsky Method" ve "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" adlı yapımlar takip etti.

Ödüle layık görülen filmler şöyle:

En İyi Film (Drama): Bohemian Rhapsody

En İyi Film (Müzikal/Komedi): Green Book

En İyi Film (Animasyon): Spider-Man: Into the Spider-Verse

En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Rami Malek, Bohemian Rhapsody

En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Glenn Close, The Wife

En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal/Komedi): Christian Bale, Vice

En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal/Komedi): Olivia Colman, The Favourite

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Mahershala Ali, Green Book

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Regina King, If Beale Street Could Talk

En İyi Yönetmen: Alfonso Cuaron, Roma

En İyi Senaryo: Green Book

En İyi Film Müziği: Shallow - A Star is Born (Lady Gaga, Mark Ronson)

En İyi Yabancı Film: Roma

Televizyon dalında ödül alanlar ise şöyle sıralandı:

En İyi TV dizisi (Drama): The Americans

En İyi TV dizisi (Müzikal/Komedi): The Kominsky Method

En İyi Mini TV Dizisi ya da TV Filmi: The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

En İyi Erkek Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Michael Douglas, The Kominsky Method

En İyi Kadın Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Rachel Brosnahan, The Marvellous Mrs Maisel

En İyi Erkek Oyuncu (TV Drama): Richard Madden, Bodyguard

En İyi Kadın Oyuncu (TV Drama): Sandra Oh, Killing Eve

En İyi Erkek Oyuncu (TV Mini Dizi): Darren Criss - The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (TV Mini Dizi): Patricia Arquette - Escape at Dannemora

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Kısa TV Dizisi ya da Filmi): Ben Whishaw - A Very English Scandal

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Kısa TV Dizisi ya da Filmi): Patricia Clarkson - Sharp Objects

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Altın Küre ödül töreni

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