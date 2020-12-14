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  4. (Düzeltme) 8 yıllık cinayet çözüldü, yeğen amcasına; “Değdi mi para için” diye bağırdı

(Düzeltme) 8 yıllık cinayet çözüldü, yeğen amcasına; “Değdi mi para için” diye bağırdı

14.12.2020 10:09 | Son Güncelleme:
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Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde 8 yıl önce 38 yerinden bıçaklanarak öldürülen adamın katil zanlısı olarak kardeşi ve yeğeni ile yeğeninin karısı gözaltına alındı.Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesine bağlı İbikli köyü çayırlık mevkiinde çeşme yanında 38 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu.

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde 8 yıl önce 38 yerinden bıçaklanarak öldürülen adamın katil zanlısı olarak kardeşi ve yeğeni ile yeğeninin karısı gözaltına alındı.
Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesine bağlı İbikli köyü çayırlık mevkiinde çeşme yanında 38 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu. Üzerinde sadece iç çamaşırı ile bırakılan erkek cesedinin Adli Tıp Kurumu’nun uzun süren çalışmaları sonucunda gurbetçi M.D.’ye ait olduğu belirlendi.
Cesedin kimliğinin belirlenmesi sonrasında Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda öldürülen M.D.’nin kardeşi K.D., eşi G.D. ve oğlu T.D. yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarmadaki sorgularında M.D.’nin kardeşine emanet olarak yurt dışından para gönderdiği, yurt dışından Türkiye’ye kesin dönüş yaptıktan sonra emanet paralarını geri istediği, K.D., eşi G.D. ve oğlu T.D.’nin bu nedenle cinayeti işlediklerini itiraf ettikleri öğrenildi.

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