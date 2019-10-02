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DÜZELTME - "AA'nın 17. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi tamamlandı" başlıklı haberimizde yer alan "tamamlandı" ifadesi "ilk etabı tamamlandı" şeklinde değiştirilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 20:46 | Son Güncelleme

AA'nın "17. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"nin ilk etabı tamamlandı - Anadolu Ajansı, Polis Akademisi ve TİKA iş birliğiyle savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak uluslararası operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla İngilizce düzenlenen savaş muhabirliği eğitimi programının ilk bölümü sona erdi - Eğitim programına Etiyopya, Suriye, Hırvatistan, Afganistan, Gürcistan, Kolombiya, Myanmar, Nijerya, Ukrayna, Cezayir, Pakistan, Filistin, Ürdün, Filipinler ve Azerbaycan'dan 23 gazeteci katılıyor

Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle TİKA'nın Muhabir Eğitim Programı (MEP) kapsamında savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ve İngilizce düzenlenen "17. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"nin ilk etabı tamamlandı.

Eğitimin ilk bölümünde savaş hukuku, Orta Doğu jeopolitiği, kimyasal ve biyolojik saldırılarda hayatta kalma, sığınmacı ve mülteci kampları, bilgi teknolojisi güvenliğine ilişkin teorik eğitim alan katılımcılara, Türkiye'nin 2016 yılında darbeye teşebbüs eden Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadelesine ilişkin bilgi de aktarıldı.

Ankara'da 23 Eylül'de başlayan eğitim programına, Afganistan, Etiyopya, Gürcistan, Azerbaycan, Ukrayna, Hırvatistan, Suriye, Kolombiya, Myanmar, Nijerya, Cezayir, Filistin, Ürdün, Filipinler ve Pakistan'dan 23 gazeteci katılıyor.

Kriz ve olağanüstü koşullarda hayatta kalmaya yönelik pratik ve teorik derslerin verildiği katılımcılar, eğitimin ilk haftasında ayrıca ilk yardım, yakın savunma, gaz maskesi kullanımı, suda hayatta kalma ve ileri sürüş teknikleri konusunda uygulamalı eğitim aldı.

Polis Akademisi'nde toplumsal olayların ve gösterilerin canlandırıldığı eğitimde katılımcılar, bu türden olaylarda ortaya çıkabilecek koşullara hazırlanmaları amacıyla sis bombası, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suya maruz bırakıldı.

- Suda hayatta kalma

Ankara'daki "suda hayatta kalma" eğitimi sırasında gölde yaşadıklarını aktaran Kolombiya'dan gelen katılımcı Daniel Sağlar, organizasyonun kendisi için çok ilginç bir deneyim olduğunu kaydetti.

Etiyopya'da televizyon ve radyo programı yapımcısı olan Silabet Manaye de hayatında ilk kez yüzdüğünü, ilk başta panik yaptığını fakat daha sonra sakinleşip yüzmeye başladığını ifade etti.

Hırvatistan'da bir televizyon kanalında haber yapımcısı olan 26 yaşındaki Jasmina Grbavec, beklentisinin, iş arkadaşlarını kurtarırken nelere odaklanması ve nasıl sakin kalması gerektiğini öğrenmek olduğunu belirterek, "Harikaydı ve zor da değildi. Belki ıslak olabiliriz ama hepimiz sağ kurtulduk." şeklinde konuştu. Grbavec, suda sıcak kalmak için birbirlerine yakın durmanın önemine de dikkat çekti.

Eğitim programına Gürcistan'dan katılan 29 yaşındaki Lilia Alelishvili de programa katıldığı için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Program, benim için, yüzme bilmediğimden dolayı çok tehlikeliydi fakat aynı zamanda çok ilginç ve güzeldi." dedi.

Gazetecilere eğitim veren deneyimli bir emniyet mensubu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, suda hayatta kalmanın bir takım çalışması ve panik yapmamanın çok önemli olduğunu, sudaki iki temel tehlikenin hipotermi (vücut ısısının düşmesi) ve boğulma olduğunu bildirdi.

Emniyet mensubu, bazı katılımcıların ilk kez açık suda yüzdüğünü, bazılarının hipoterminin öncü semptomlarını göstererek titremeye başladığını belirtti.

- İleri sürüş teknikleri

Eğitim programı kapsamında ayrıca trafik polisleri, katılımcılara ileri sürüş teknikleri ve araç güvenliği eğitimi verdi.

Boko Haram saldırılarına maruz kalan ülkesinin kuzeydoğusuna ilişkin haberler yapan 51 yaşındaki Nijeryalı muhabir Timothy Olanrewaju, ileri sürüş teknikleri eğitiminin çok yararlı olduğuna işaret ederek "Bu ömürlük bir tecrübe ve eve döndüğümde meslektaşlarımla bunu paylaşacağım." diye konuştu.

Pakistanlı muhabir Zoraiz Bangash de eğitimin uygulama becerilerini geliştirdiğini ve eve çok daha donanımlı döneceğini ifade ederek "Türkiye'den çok şey öğrendiğim ve burada olduğum için çok mutluyum." dedi.

Katılımcılara uzman akademisyenler ve profesyonel güvenlik personeli tarafından 20'nin üzerinde ders verilecek programı başarıyla tamamlayanlar, uluslararası alanda geçerli sertifikayla ödüllendirilecek.

"17. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi", 4 Ekim'de düzenlenecek sertifika töreniyle sona erecek.

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17. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi Anadolu Ajansı

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