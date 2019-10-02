Kriz ve olağanüstü koşullarda hayatta kalmaya yönelik pratik ve teorik derslerin verildiği katılımcılar, eğitimin ilk haftasında ayrıca ilk yardım, yakın savunma, gaz maskesi kullanımı, suda hayatta kalma ve ileri sürüş teknikleri konusunda uygulamalı eğitim aldı.

Eğitimin ilk bölümünde savaş hukuku, Orta Doğu jeopolitiği, kimyasal ve biyolojik saldırılarda hayatta kalma, sığınmacı ve mülteci kampları, bilgi teknolojisi güvenliğine ilişkin teorik eğitim alan katılımcılara, Türkiye'nin 2016 yılında darbeye teşebbüs eden Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadelesine ilişkin bilgi de aktarıldı.

Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle TİKA'nın Muhabir Eğitim Programı (MEP) kapsamında savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ve İngilizce düzenlenen "17. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"nin ilk etabı tamamlandı.

Polis Akademisi'nde toplumsal olayların ve gösterilerin canlandırıldığı eğitimde katılımcılar, bu türden olaylarda ortaya çıkabilecek koşullara hazırlanmaları amacıyla sis bombası, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suya maruz bırakıldı.

- Suda hayatta kalma

Ankara'daki "suda hayatta kalma" eğitimi sırasında gölde yaşadıklarını aktaran Kolombiya'dan gelen katılımcı Daniel Sağlar, organizasyonun kendisi için çok ilginç bir deneyim olduğunu kaydetti.

Etiyopya'da televizyon ve radyo programı yapımcısı olan Silabet Manaye de hayatında ilk kez yüzdüğünü, ilk başta panik yaptığını fakat daha sonra sakinleşip yüzmeye başladığını ifade etti.

Hırvatistan'da bir televizyon kanalında haber yapımcısı olan 26 yaşındaki Jasmina Grbavec, beklentisinin, iş arkadaşlarını kurtarırken nelere odaklanması ve nasıl sakin kalması gerektiğini öğrenmek olduğunu belirterek, "Harikaydı ve zor da değildi. Belki ıslak olabiliriz ama hepimiz sağ kurtulduk." şeklinde konuştu. Grbavec, suda sıcak kalmak için birbirlerine yakın durmanın önemine de dikkat çekti.