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(Düzeltme) ABD’li 6 kişilik askeri heyet Akçakale’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 17:31 | Son Güncelleme

ABD’li 6 kişilik askeri heyet Şanlıurfa’ya geldi.ABD ile Türkiye arasında 5-7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen toplantılarda Suriye’de oluşturulması planlanan güvenli bölgenin tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye’de Müşterek Harekat Merkezi kurulması mutabakatına varıldı.

ABD’li 6 kişilik askeri heyet Şanlıurfa’ya geldi.
ABD ile Türkiye arasında 5-7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen toplantılarda Suriye’de oluşturulması planlanan güvenli bölgenin tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye’de Müşterek Harekat Merkezi kurulması mutabakatına varıldı. Mutabakat çerçevesinde Şanlıurfa’da Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Merkezde görev yapacak 6 kişilik ilk Amerikalı askeri heyet ise bugün kente geldi. Şanlıurfa GAP Havaalanı’na inen askerler daha sonra otobüsle Akçakale ilçesine gitti.

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