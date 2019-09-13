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(Düzeltme) Adana’da 80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye kalkan sapık, başarılı olamayınca darp etti

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 10:24 | Son Güncelleme

Adana’da gece vakti, 6 çocuk, 11 torun, 14 torunlarının çocuğuna sahip 80 yaşındaki kadının evine giren bir kişi, yaşlı kadına önce tecavüz etmeye çalıştı, sonra darp etti.

Adana’da gece vakti, 6 çocuk, 11 torun, 14 torunlarının çocuğuna sahip 80 yaşındaki kadının evine giren bir kişi, yaşlı kadına önce tecavüz etmeye çalıştı, sonra darp etti. Kadının bağırması sonucu kaçan zanlı, bir gün sonra yakalandı ancak çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesine bağlı Belören Mahallesinde 9 Eylül gece meydana geldi. İddiaya göre, kocası Hüseyin Altunöz 10 yıl önce ölen 6 çocuk, 11 torun ve 14 torunlarının çocuğuna sahip 80 yaşındaki Fatma Altunöz, bir süre komşularında oturduktan sonra tek başına yaşadığı evine döndü. Altunöz, namaz kılıp yattıktan kısa bir süre sonra yüzünde bir el hissetti. Gözünü açtığında karşısında bir adam gördü. Yaşlı kadın, çığlık atıp "yetişin komşular" diye bağırdı. Zanlı, kadının ağzına eliyle bastırarak bağırmasını önlemeye çalıştı. Daha sonra da kadına yumruk attı. Yaşlı kadın, zanlının elini ısırınca sinirlenen zanlı, hem taciz edip hem de yumruklamaya devam etti. Sağ elini oynatamayan kadın, buna rağmen zanlıya direnip bağırmaya devam etti. Bu sırada sokaktan sesler gelmeye başlayınca şahıs korkup kaçtı. Eve gelen mahalleli, yaşlı kadını kanlar içinde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadını hastaneye kaldırdı. Bu arada Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Polis, mahalleden İ.M. adlı evli iki çocuk babası 54 yaşındaki bir şahsı gözaltına aldı. Bu arada, jandarma evde yaptığı çalışmada bir sigara izmaritini delil olarak alıp evde parmak izi çalışması da yaptı. Ayrıca yaşlı kadının o gün giydiği kıyafetlerden hem parmak izi hem de DNA örneği alınması için el konuldu. Yaşlı kadın taburcu olduktan sonra ilçe jandarma komutanlığına getirilerek burada zanlıyı teşhis etti. Ancak zanlı, ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Sorusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık tarafından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sanık, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu arada evden alınan sigara, kadının kıyafetleriyle zanlıdan alınan DNA eşleştirmeye gönderildi.
Yaşlı kadın, zanlıyı çok net gördüğünü serbest kalmasına bir anlam veremediğini artık korkusundan evine gidemediğini belirterek, "Ben yatıyordum uyandım baktım karşımda biri oturuyor. Öpmeye çalıştı ben de itekledim. Ben bağırmaya çalıştım bana yine ’sus’ dedi ve bir tokat attı bana. Ben korkmuyorum dedim ve salavat getirmeye başladım. Salavat getirdikçe vurdu daha sonra ellerini ağzıma soktu ben de ısırdım parmaklarını. İmdat yetişin diye bağırınca kaçtı. Daha sonra komşularımız kazma, kürek ve silahlarını alıp bana yardıma geldiler. Bu dünya da herkes gibi ben de namusum için yaşıyorum. Ben o yaşın kadını mıyım. Gidecekse barlara ve pavyonlara gitsin. Benim evin kapısı bozuk, içeriden kilitleyemedim. Olaydan sonraki gün yakalandı teşhis ettim kendisini. Ben evime gitmek istiyorum ama korktuğum için gidemiyorum şu an kızımda kalıyorum. Bana ’çığlık atarsan seni yakarım’ dedi o yüzden çok korkuyorum" dedi.

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