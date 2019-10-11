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(Düzeltme) Ağrılı öğrenciler Barış Pınarı Harekatı’ndaki askerler için dua okudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 17:00 | Son Güncelleme

Ağrı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Barış Pınarı Harekatı’ndaki askerler için aynı anda Fetih Suresi okudu.Ağrı merkez Anadolu İmam Hatip Lisesinde 21’tan oluşan 610 öğrenci Barış Pınarı Harekatı’na katılan askerler için aynı anda Fetih Suresi okuyup dua etti.Öğrencilerin ettikleri dua da vatana ve millete hizmet için askerde vatani görevlerini yapmakta olan, polislik mesleğini icra eden yurdun bütünlüğünü koruyan askerler için iyi dileklerde bulunuldu.

Ağrı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Barış Pınarı Harekatı’ndaki askerler için aynı anda Fetih Suresi okudu.
Ağrı merkez Anadolu İmam Hatip Lisesinde 21’tan oluşan 610 öğrenci Barış Pınarı Harekatı’na katılan askerler için aynı anda Fetih Suresi okuyup dua etti.
Öğrencilerin ettikleri dua da vatana ve millete hizmet için askerde vatani görevlerini yapmakta olan, polislik mesleğini icra eden yurdun bütünlüğünü koruyan askerler için iyi dileklerde bulunuldu. Öğrenci ve öğretmenlerin yaptıkları dualarda şu ifadelere yer verildi:
’’Rabbimiz vatana ve millete hizmet için askerde vatani görevlerini yapmakta olan, polislik mesleğini icra eden ve yurdun bütünlüğünü koruyan askerleri korusun. İslam sancağını dalgalandırmak için cepheye koşan askerimizi Rabbim muzaffer etsin. Rabbimiz Bedir ve Uhud’ta Peygamber efendimizin ordusuna yardım ettiğin gibi bu ümmetin tek umudu olan ordumuzun sağ salim şekilde yurda dönmelerini nasip etsin. Rabbimiz bu uğurda canını feda etmiş şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza ve gazilerimize Şafi ismiyle şifalar ihsan etsin. Bu dileklerle dualarda bulunduk. Rabbim dualarımızı kabul eylesin.’’

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