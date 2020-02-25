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  4. DÜZELTME - "AK'li Usta, Erzincan'da Siyaset Akademisi'nin açılış dersinde konuştu" başlıklı haberimizin başlığını düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA AK Parti'li Usta, Erzincan'da Siyaset Akademisi'nin açılış dersinde konuştu:

DÜZELTME - "AK'li Usta, Erzincan'da Siyaset Akademisi'nin açılış dersinde konuştu" başlıklı haberimizin başlığını düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA AK Parti'li Usta, Erzincan'da Siyaset Akademisi'nin açılış dersinde konuştu:

ERZİNCAN HABERLERİ  | 25.02.2020 20:19 | Son Güncelleme

"Siyaset Akademisi, aslında siyasete girmeyi düşünen ya da siyaset içerisinde aktif olan ve siyasetle ilgili kendini geliştirmek isteyen 18 yaşını doldurmuş bütün hemşehrilerimizin katılacağı bir program"

ERZİNCAN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, partisinin düzenlediği Siyaset Akademisi'nin, siyasete girmeyi düşünen ya da siyaset içerisinde aktif olan ve kendini geliştirmek isteyen 18 yaşını doldurmuş herkesin katılabileceği bir program olduğunu belirtti.

AK Parti Erzincan İl Başkanlığınca düzenlenen "AK Parti Siyaset Akademisi 19. Dönem Açılış Dersi"ne katılan Usta, burada yaptığı konuşmada, akademinin verimli ve eğitici olduğunu belirtti.

"Siyaset Akademisi aslında AK Parti'nin siyasete girmeyi düşünen ya da siyaset içerisinde aktif olan ve siyasetle ilgili kendini geliştirmek isteyen 18 yaşını doldurmuş bütün hemşehrilerimizin katılacağı bir program." diyen Usta, akademide farklı eğitimler verileceğini aktardı.

Usta, "Bu eğitimler kapsamında uzmanların geldiği, bakan ve genel başkan yardımcılarımızın il il bu akademilerde eğitimlere katıldığı, verimli ve eğitici bir program. Ar-Ge Başkanlığımızın 38 ilde yürüttüğü bir program. Ben bu vesile ile siyaset akademisine kayıt yaptırmış ve başlayacak olan, bu eğitimlerden istifade edecek olan kardeşlerimize başarılar diliyorum." dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Usta daha sonra Vali Ali Arslantaş ile Engelsiz Yaşam Merkezi Çocuk Evleri, Şehit Aileleri Derneği, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Cemevi ve kent merkezindeki esnafı ziyaret etti.

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Anahtar Kelimeler:
açılış dersi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta Siyaset Akademisi

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