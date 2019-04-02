DÜZELTME - ''Almanya BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını devraldı'' başlıklı haberimizin ilk paragrafındaki ''şubat'' kelimesi ''nisan'' şeklinde düzeltilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

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GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 00:39 | Son Güncelleme

Almanya BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını devraldı - BM Güvenlik Konseyi'nin geçici üyesi Almanya, konseyin daimi üyesi Fransa ile Trump yönetimin uluslararası sisteme eleştirileri karşısında çok uluslu düzeni savunmak için ilk kez ortak başkanlık yapma kararı aldı - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas: - "Almanya ve Fransa, uluslararası düzeni savunmak zorunda"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Almanya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) nisan ayı dönem başkanlığını devraldı.

15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nin geçici üyesi Almanya, konseyin daimi üyesi Fransa ile Trump yönetimin uluslararası sisteme eleştirileri karşısında çok uluslu düzeni savunmak için ilk kez ortak başkanlık yapma kararı aldı.

Fransa'nın geçen ay dönem başkanlığını devraldığı BM Güvenlik Konseyi'ne ortak başkanlık yapan iki ülke, bu ay da Almanya'nın başkanlığında ortak hareket edecek.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, uluslararası düzenin korunması mesajı vererek, ''Almanya ve Fransa uluslararası düzeni savunmak zorunda.'' dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nde 6 kez görev üstlenen Almanya, konseyde reform ve daimi üyelik istiyor.

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Almanya BMGK

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