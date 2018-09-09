"Özlem ALS hastalığına rağmen, yatağa bağımlı olmasına rağmen sadece gözlerini hareket ettirerek kullandığı bilgisayar sistemiyle yurt dışında 6 su kuyusu açtırmış. Kendisi gibi ALS hastası olan yatağa bağımlı kişilere de yardım etmiş. Özlem bu davranışlarıyla tüm Türkiye'nin göğsünü kabarttı. Afganistan, Pakistan, Moritanya, Sudan ve Somali'de su kuyusu açtırmış. Eğer bir şey yapmak ve başarmak istiyorsak hiçbir şey engel olamaz. Özlem de bunun en güzel örneğidir."

Özlem'in tanınan bir sima olduğunu belirten Usta, şöyle konuştu:

Baba Cihan Özalkan, ALS hastası kızının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediğini Usta'ya iletti. Usta ve Keşir, Özlem'in bu isteğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ileteceklerini ifade etti.

Özalkan ailesinin Sarayyeri Mahallesi'ndeki evine gelen Usta ve Keşir, Özlem Özalkan ile görüşerek hastalığı ve tedavi durumu hakkında bilgi aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ve AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce'de yaklaşık 10 yıl önce yakalandığı ALS hastalığı nedeniyle 5 yıldır yatağa bağımlı yaşayan ve sadece gözlerini kullanarak sosyal medya aracılığıyla 6 su kuyusu açtırmasıyla gündeme gelen 35 yaşındaki Özlem Özalkan'ı ziyaret etti.

Özlem'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek gibi bir isteği olduğunu ifade eden Usta, "Özlem’in de fiziki olarak ve tıbbi olarak şartların uygun olduğu ortamlarda biz ileteceğiz. İnşallah o talebi de yerine gelir diye çabalayacağız." diye konuştu.

Milletvekili Keşir de Özlem Özalkan'ın tüm dünyaya örnek olduğunu kaydetti.

Keşir, "Sadece göz kapaklarıyla açtırdığı su kuyuları ile yüreğimize dokunan bir kızımız. Kendi fiziki şartlarına bakmaksızın insanlık adına gösterdiği çabadan dolayı kendisini kutluyorum. Özellikle ailesini de tebrik ediyorum." dedi.

Ayşe Keşir, Özlem'in dileğini yerine getirmek için çaba göstereceklerini sözlerine ekledi.

