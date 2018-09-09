Kaymakcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Faruk Kaymakcı ve beraberindeki heyet, Süelkan’ın anıtına ve daha sonra şehidin, giriş kapısında öldürüldüğü evinin önüne çelenk koydu.

Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy da 36 yıl önce şehit edilen Bora Süelkan’ın ölümünün arifesinde, “İçimde bir sıkıntı var” dediğini, bir anlamda başına gelecek olayı önceden hissetmiş olduğunu kaydetti.

Anıtın açılışını yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, ASALA gibi birçok terör örgütünün hedef aldığı 40’ı aşkın Türk diplomatın çeşitli suikastlarda yaşamlarını yitirdiklerini, Süelkan’ın katillerinin de maalesef hala yakalanmadıklarını anımsattı.

İdari Ateşe olarak konsoloslukta görev yapmış olan Süelkan’ın anısına saygı duruşu ile başlayan tören, Türkiye ve Bulgaristan’ın ulusal marşları ile sürdü.

BURGAZ (AA) – Bulgaristan’ın Karadeniz sahilindeki Burgaz şehrinde 1982'de ASALA terör örgütünün şehit ettiği Türk diplomat Bora Süelkan’ın Türkiye’nin Burgaz Başkonsolosluğunda yapılan anıtı törenle açıldı.

“Türkiye hiçbir zaman şehitlerini unutmaz ve terörle mücadelesinde kararlıdır. Burgaz’daki şehidimiz Ermeni terör örgütünün eylemi sonucu yaşamını yitirdi. Ancak Türkiye bugün sadece DEAŞ, PKK, PYD, YPG veya sadece FETÖ ile değil, birçok terör örgütü il savaşan bir ülke.”

Türkiye’nin terörle mücadele alanında “anahtar bir ülke olduğunu” aktaran Kaymakcı, “Türkiye bu terörle mücadele davasında giderek haklılığını dünyaya kabul ettirmeye başladı ve bütün ülkelerle, kurumlarla iş birliği giderek artıyor.” dedi.

Anıttaki törene Türkiye'nin Burgaz Başkonsolosu Nuray İnöntepe, Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Burgaz Belediye Başkan Yardımcısı Yordanka Ananieva, Azerbaycan’ın Sofya Büyükelçiliği diplomatları ve Türkiye dostu çok sayıda Bulgaristan vatandaşı da katıldı.

Türkiye’nin Burgaz Başkonsolosluğu İdari Ataşesi Bora Süelkan, kentteki evinin önünde pusu kuran ASALA teröristlerince 9 Eylül 1982'de öldürülmüştü. Katil, Süelkan’ı sırtından vurduktan sonra, olay yerine cinayette kullanılan tabancanın yanı sıra bir eldiven ve üzerinde terör örgütünün isminin yazılı olduğu bir not bırakmıştı.

Şehit Süelkan’ın anıtını Türk kökenli heykeltıraş Yüksel Müvretov yaptı.

