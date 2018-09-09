HABER

DÜZELTME - "ASALA'nın şehit ettiği Türk diplomat anısına anıt" başlıklı haberimizde şehit İdari Ateşe Bora Süelkan'ın soyadını düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla AA

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 17:21 | Son Güncelleme

ASALA'nın şehit ettiği Türk diplomat anısına anıt - Bulgaristan’da Türkiye’nin Burgaz Başkonsolosluğunda, ASALA teröristlerinin şehit ettiği İdari Ateşe Bora Süelkan’ın anıtı açıldı - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakcı: - "Türkiye hiçbir zaman şehitlerini unutmaz ve terörle mücadelesinde kararlıdır”

BURGAZ (AA) – Bulgaristan’ın Karadeniz sahilindeki Burgaz şehrinde 1982'de ASALA terör örgütünün şehit ettiği Türk diplomat Bora Süelkan’ın Türkiye’nin Burgaz Başkonsolosluğunda yapılan anıtı törenle açıldı.

İdari Ateşe olarak konsoloslukta görev yapmış olan Süelkan’ın anısına saygı duruşu ile başlayan tören, Türkiye ve Bulgaristan’ın ulusal marşları ile sürdü.

Anıtın açılışını yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, ASALA gibi birçok terör örgütünün hedef aldığı 40’ı aşkın Türk diplomatın çeşitli suikastlarda yaşamlarını yitirdiklerini, Süelkan’ın katillerinin de maalesef hala yakalanmadıklarını anımsattı.

Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy da 36 yıl önce şehit edilen Bora Süelkan’ın ölümünün arifesinde, “İçimde bir sıkıntı var” dediğini, bir anlamda başına gelecek olayı önceden hissetmiş olduğunu kaydetti.

Faruk Kaymakcı ve beraberindeki heyet, Süelkan’ın anıtına ve daha sonra şehidin, giriş kapısında öldürüldüğü evinin önüne çelenk koydu.

Kaymakcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Türkiye hiçbir zaman şehitlerini unutmaz ve terörle mücadelesinde kararlıdır. Burgaz’daki şehidimiz Ermeni terör örgütünün eylemi sonucu yaşamını yitirdi. Ancak Türkiye bugün sadece DEAŞ, PKK, PYD, YPG veya sadece FETÖ ile değil, birçok terör örgütü il savaşan bir ülke.”

Türkiye’nin terörle mücadele alanında “anahtar bir ülke olduğunu” aktaran Kaymakcı, “Türkiye bu terörle mücadele davasında giderek haklılığını dünyaya kabul ettirmeye başladı ve bütün ülkelerle, kurumlarla iş birliği giderek artıyor.” dedi.

Anıttaki törene Türkiye'nin Burgaz Başkonsolosu Nuray İnöntepe, Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Burgaz Belediye Başkan Yardımcısı Yordanka Ananieva, Azerbaycan’ın Sofya Büyükelçiliği diplomatları ve Türkiye dostu çok sayıda Bulgaristan vatandaşı da katıldı.

Türkiye’nin Burgaz Başkonsolosluğu İdari Ataşesi Bora Süelkan, kentteki evinin önünde pusu kuran ASALA teröristlerince 9 Eylül 1982'de öldürülmüştü. Katil, Süelkan’ı sırtından vurduktan sonra, olay yerine cinayette kullanılan tabancanın yanı sıra bir eldiven ve üzerinde terör örgütünün isminin yazılı olduğu bir not bırakmıştı.

Şehit Süelkan’ın anıtını Türk kökenli heykeltıraş Yüksel Müvretov yaptı.

PARTNERArapça için çok çalışmam gerektiArapça için çok çalışmam gerekti
Ardahan'da Rahvan ve Doğu Anadolu At Yarışları ŞampiyonasıArdahan'da Rahvan ve Doğu Anadolu At Yarışları Şampiyonası
KKTC'de hava trafiğine şiddetli yağış engeliKKTC'de hava trafiğine şiddetli yağış engeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anıt açılış Bora Süelkan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakçı

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı'dan tahliye kararına sert tepki: Vicdanlara anlatamazsınız

Nagehan Alçı'dan tahliye kararına sert tepki: Vicdanlara anlatamazsınız

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

‘Vatanım Sensin’in ‘Dağıstanlı’sı Ufuk Bayraktar 20 gündür cezaevinde

‘Vatanım Sensin’in ‘Dağıstanlı’sı Ufuk Bayraktar 20 gündür cezaevinde

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var

Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var

İlginizi Çekebilir

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Türkiye bu gelin arabasını konuşuyor!

Türkiye bu gelin arabasını konuşuyor!

Ankara'nın göbeğindeki gizli yapı gün yüzüne çıkarılıyor

Ankara'nın göbeğindeki gizli yapı gün yüzüne çıkarılıyor

9 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

9 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

Üçüncü Havalimanı'nın adı ne oldu? Flaş iddia: Abdülhamid Han Havalimanı!

Üçüncü Havalimanı'nın adı ne oldu? Flaş iddia: Abdülhamid Han Havalimanı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos resepsiyonu menüsü için ağır eleştiri: Ayranı yok içmeye...

Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos resepsiyonu menüsü için ağır eleştiri: Ayranı yok içmeye...

PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyon: Çok sayıda gözaltı var

PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyon: Çok sayıda gözaltı var

9 Eylül ‪İzmir'in Kurtuluşu kutlanıyor! İzmir nasıl kurtuldu?

9 Eylül ‪İzmir'in Kurtuluşu kutlanıyor! İzmir nasıl kurtuldu?

MHP Alucra İlçe Başkanı Vehbi Usta hayatını kaybetti

MHP Alucra İlçe Başkanı Vehbi Usta hayatını kaybetti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kahreden haber: 1 asker şehit

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.