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(DÜZELTME) Atatürk Havalimanından İstanbul Havalimanı’na gidecek yolculara 15 gün ulaşım ücretsiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 16:05 | Son Güncelleme

İETT, Atatürk Havalimanı’na yanlışlıkla gelen yolcular için İstanbul Havalimanı’na direkt 15 gün süreyle ücretsiz taşıma yapacak.Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na taşınma sürecinin 5 Nisan’da saat 03.00’te başlayıp 45 saat sonra 6 Nisan 23.59’da tamamlanacak.

İETT, Atatürk Havalimanı’na yanlışlıkla gelen yolcular için İstanbul Havalimanı’na direkt 15 gün süreyle ücretsiz taşıma yapacak.

Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na taşınma sürecinin 5 Nisan’da saat 03.00’te başlayıp 45 saat sonra 6 Nisan 23.59’da tamamlanacak. Taşınma süresince bazı yollar trafiğe kapatılacak. Bu yolları kullanacak sürücülerin alternatif yol güzergahlarını kullanmaları gerekecek. 29 Ekim’de uçuşlara başlanılan İstanbul Havalimanı’na yolcuların rahat ulaşması amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş.’nin bir markası HAVAİST’in 6 Nisan’dan itibaren seferlerini arttırması bekleniyor. Ayrıca İETT, Atatürk Havalimanı’na yanlışlıkla gelen yolcular için İstanbul Havalimanı’na direkt 15 gün süreyle ücretsiz taşıma yapacak.

HAVAİST, İstanbul Havalimanına 5 hat düzenleniyor. Yalnız İstanbulkart ile biniş yapılan seferlere ait hatlar, duraklar ve fiyatlar şöyle:
Yenikapı İDO-Bakırköy-İstanbul Havalimanı Hattı (İST-1)- 18 TL
İstanbul Havalimanı Kalkış
Yenikapı İDO
Bakırköy İDO
Yenibosna Kuleli
Başakşehir Metrokent

TÜYAP- Bahçeşehir-İstanbul Havalimanı hattı (İST-2)- 21 TL
İstanbul Havalimanı Kalkış
TÜYAP
Beylikdüzü-Cumhuriyet
Beylikdüzü Marmara Park
Bahçeşehir-Merkez

Kozyatağı metro-Tepeüstü-İstanbul Havalimanı hattı(İST-7)- 25 TL
İstanbul Havalimanı Kalkış
Kozyatağı-Metro
Ümraniye-Tepeüstü
Kavacık Köprüsü

Taksim-Abdülhak Hamit Caddesi-Beşiktaş-İstanbul Havalimanı hattı(İST-19)- 18 TL
İstanbul Havalimanı Kalkış
Taksim
Beşiktaş İETT Peronlar
Zincirlikuyu Metrobüs
4. Levent Metro

15 Temmuz Demokrasi(Esenler) Otogarı-Alibeyköy Cep Otogarı-İstanbul Havalimanı HATTI(İST-3)- 16 TL
İstanbul Havalimanı Kalkış
Esenler Otogarı
Otogar Yolu Esenler
Alibeyköy Cep Otogarı
Hasdal
Göktürk Emniyet Amirliği

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