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  4. (Düzeltme) Avcılar’da yürek yakan olay, kamyonet minik Hızır Ali Günden’in üzerinden böyle geçti

(Düzeltme) Avcılar’da yürek yakan olay, kamyonet minik Hızır Ali Günden’in üzerinden böyle geçti

31.03.2021 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar’da 5 yaşındaki çocuğun evinin önünde kamyonet üstünden geçerken çocuk hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti.

(Düzeltme) Avcılar’da yürek yakan olay, kamyonet minik Hızır Ali Günden’in üzerinden böyle geçti

Avcılar’da 5 yaşındaki çocuğun evinin önünde kamyonet üstünden geçerken çocuk hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti. Yaşanan feci kaza anı güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi.
Olay, dün öğlen 14.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi’nde meydana geldi. Hızır Ali Günden (5) isimli çocuk evinin önünde karşıdan karşıya geçerken yoldan geçen kamyonet üzerinden geçti. Yaşanan kaza sonrasında ağır yaralanan minik Umut, hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti. Sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay sonrası yakınları sinir krizi geçirdi. Olayı duyan minik Hızır Ali Günden’in akrabası yaşananları anlatarak, “Çocuğa vurmuş, çocuk vefat etti. 5 yaşlarındaydı, sürücü teslim oldu. Çocuk karşıdan karşıya geçiyormuş” dedi.

Feci olay anı güvenlik kamerasında
Yaşanan feci olay ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kamyonetin yolda seyir halinde iken Umut K.’nin karşıdan karşıya koşması ve bir anda kamyonetin ön ve arka tekerlerinin üzerinden geçmesi görülüyor.

(Düzeltme) Avcılar’da yürek yakan olay, kamyonet minik Hızır Ali Günden’in üzerinden böyle geçti

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