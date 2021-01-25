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  4. (Düzeltme) Bahçedeki kuyudan duyulan yardım çığlıkları ekipleri harekete geçirdi

(Düzeltme) Bahçedeki kuyudan duyulan yardım çığlıkları ekipleri harekete geçirdi

25.01.2021 14:48 | Son Güncelleme:
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Beylikdüzü Sahil Mahallesi Kuşkale Caddesi üzerinde bulunan binanın bahçesindeki boş kuyuya düşen 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Olay, Beylikdüzü Sahil Mahallesi Kuşkale Caddesi üzerinde bulunan binanın bahçesinde yaşandı.

Beylikdüzü Sahil Mahallesi Kuşkale Caddesi üzerinde bulunan binanın bahçesindeki boş kuyuya düşen 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Beylikdüzü Sahil Mahallesi Kuşkale Caddesi üzerinde bulunan binanın bahçesinde yaşandı. Bahçe içerisinde bulunan kuyudan yardım çağrılarını duyan vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri kuyu üzerine makara sistemi kurdu. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından bir itfaiye ekibi, kurulan makara sistemi ile aşağı inip düşen adamı halata bağladı. İtfaiye ekiplerinin çabaları ile kuyudan çıkarılan ve vücudunda kırıklar ve yaralar oluştuğu belirlenen kişi, Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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