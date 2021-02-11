HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Düzeltme) Bahçelievler’de bulunan 14 katlı bir binada patlama

(Düzeltme) Bahçelievler’de bulunan 14 katlı bir binada patlama

11.02.2021 17:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçelivler’de bulunan 14 katlı bir binanın 6’ıncı katında doğalgaz sızıntısından kaynaklandığı iddia edilen patlama yaşandı.

Bahçelivler’de bulunan 14 katlı bir binanın 6’ıncı katında doğalgaz sızıntısından kaynaklandığı iddia edilen patlama yaşandı. Olayda 2 kişi dumandan etkilenirken, bina sakinleri büyük panik yaşadı. Bir kedi de itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.
Bahçelievler Basın Sitesi Sokakta bulunana 14 katlı binanın 6’ıncı katında doğalgaz sızıntısından kaynaklandığı iddia edilen patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi dumandan etkilenirken, bina sakinleri büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri binadan yükselen dumanlara müdahale etti. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, evde bulunan bir kedi itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu ayrımı biliyor muydunuz? Çöpe atmadan önce mutlaka bakın Bu ayrımı biliyor muydunuz? Çöpe atmadan önce mutlaka bakın
Vatandaşları böyle dolandırmışlar! Dikkat çeken '17.00' detayıVatandaşları böyle dolandırmışlar! Dikkat çeken '17.00' detayı
31 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 31?31 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 31?
1/

En Çok Okunan Haberler

Dünyayı tedirgin eden gelişme: Üretmeye başladılar!

Dünyayı tedirgin eden gelişme: Üretmeye başladılar!

İstanbul'da son yılların en etkili kar yağışı bekleniyor! Sıcaklıklar 20 derece birden düşecek

İstanbul'da son yılların en etkili kar yağışı bekleniyor! Sıcaklıklar 20 derece birden düşecek

Öpüşme itirafı: İbrahim Tatlıses herkesi...

Öpüşme itirafı: İbrahim Tatlıses herkesi...

Britney Spears gömleği giydi! Dekoltesi olay oldu

Britney Spears gömleği giydi! Dekoltesi olay oldu

Yüzbaşı Ertuğ Güler şehit oldu

Yüzbaşı Ertuğ Güler şehit oldu

İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem

İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Diğer Haberler

Son dakika: İstanbul Valiliği'nden 'kar' uyarısı

Son dakika: İstanbul Valiliği'nden 'kar' uyarısı

Kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı! İfadesi 'pes' dedirtti

Kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı! İfadesi 'pes' dedirtti

5 ilde sahte para transferi dolandırıcılığı! Dikkat çeken '17.00' detayı

Vatandaşları böyle dolandırmışlar! Dikkat çeken '17.00' detayı

İstanbul’da 15.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 65

İstanbul’da 15.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 65

Seçkin Gözlemci Günü'nde nefes kesen Kış 2021 Tatbikatı!

Seçkin Gözlemci Günü'nde nefes kesen Kış 2021 Tatbikatı!

Çanakkale açıklarındaki Ro-Ro gemisinde yangın

Çanakkale açıklarındaki gemide yangın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.