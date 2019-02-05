Hava araçlarıyla kontrol, trafik denetimlerinde yüz yüze iletişimin artırılması, ekiplere motosiklet takviyesi, otoyollarda ortalama hız koridoru oluşturulması, kazaların yoğun meydana geldiği yer ve saatlerde ekip ile personel sayısının iki katına çıkarılması, ekiplerin görünürlüğünün artırılması ve trafik eğitimleri gibi birçok uygulama hayata geçirildi.

Bu kapsamda "Kırmızı Düdük", "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" ve "Çocuklar, Polis, Jandarma Trafik Denetiminde" kampanyaları başlatıldı.

Yılda 7 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine, 300 bin vatandaşın yaralanmasına neden olan trafik meselesine çözüm bulabilmek için yoğun güvenlik önlemlerinin yanı sıra farkındalığı artırıcı kampanyalar düzenleniyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı, uzun yıllardır Türkiye'nin kanayan yarası olan trafik kazalarını azaltabilmek ve buna ilişkin farkındalık oluşturabilmek için projeler üretiyor.

MUHAMMED BOZTEPE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaya geçitlerinin kullanılmasının teşvik edilmesi ve sürücüler tarafından fark edilmesi, buralarda vatandaşların geçiş üstünlüğünün vurgulanması amacıyla Ankara'da düzenlenecek etkinliğe katılacak.

Bu çerçevede Karayolları Trafik Kanunu'nun 74. maddesinde değişiklik de yapıldı. Bu değişiklikle, trafikteki can kayıplarının yüzde 23'ünü oluşturan yayalara yönelik yeni bir adım daha atıldı.

"Yaya Öncelikli Trafik Kanunu" ile artık araç sürücülerinin, görevli veya trafik ışığı bulunmayan ancak işaret veya levhalarla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlaması, buralardan geçen veya geçmek üzere olan yayaya ilk geçiş hakkını vermesi zorunlu hale geldi.

Bakan Soylu'nun "Trafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme" toplantısında "yaya öncelikli trafik" uygulaması için kullandığı "Devlet eylem yapar mı? Evet, devlet önümüzdeki günlerde eylem yapacak." ifadesinin detayları da belli oldu.

Bu amaçla İçişleri Bakanlığınca "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla, 2019 "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edildi.

- Kızılay'da etkinlik düzenlenecek

Soylu, yaya geçitlerinin kullanılmasının teşvik edilmesi ve sürücüler tarafından fark edilmesi, buralarda vatandaşların geçiş üstünlüğünün vurgulanması amacıyla başkentte Kızılay Milli İrade Meydanı'nda düzenlenecek "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" eylemine katılacak.