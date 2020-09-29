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(Düzeltme) Başkan Aputkan’ın evini kurşunlayanlara 6 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 11:31 | Son Güncelleme

Antalya’nın Serik ilçesinde geçtiğimiz yıl Eylül ayında Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan’ın evini kurşunladıkları için yargılanan 4 sanığın cezası belli oldu.

Antalya’nın Serik ilçesinde geçtiğimiz yıl Eylül ayında Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan’ın evini kurşunladıkları için yargılanan 4 sanığın cezası belli oldu. 4 sanığa da 6 yıl 10 ay hapis cezası verilirken, içlerinden biri soruşturma sırasında verdiği bilgilerle diğer faillerin yakalanmasına yardım ettiği için cezasında indirim uygulanarak, cezası 4 yıl 6 ay 7 güne indirildi.
Olay, 6 Eylül 2019’da Serik ilçesi Yukarı Kocayatak Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından gece saat 01.00 sıralarında, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan’ın evine otomobilden pompalı tüfekle 11 el ateş açıldı. Saldırı sırasında evde olan Belediye Başkanı Aputkan ve ailesi, olaydan şans eseri yara almadan kurtuldu. Başkan Aputkan’ın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Başkan Aputkan’ın ve ailesinin yaşadığı evinin dış kapısı ve pencerelerde 72 saçma deliği bulunduğu tespit edildi.
Olayla ilgili olarak Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla "Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeni İle Tasarlayarak Öldürmeye Teşebbüs-Birden Fazla Kişi İle Tehdit " kapsamında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından müşterek yürütülen araştırma neticesinde, bölgede bulunan 780 kamera kaydı incelendi. Olayın failleri olduğu belirlenen Ali Kilik, Çağlayan Çınar, Sedat Özen ve Ramazan Gündoğdu düzenlenen operasyonlarda yakaladı. Operasyonlar sırasında olayda kullanıldığı öne sürülen otomobil ile 3 av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar Serik Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
Olayla ilgili hazırlanan ve Manavgat 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede şüphelilerin ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından cezalandırılması talep edildi. Manavgat 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar Ali Kilik, Çağlayan Çınar, Sedat Özen ve Ramazan Gündoğdu tahliye edildi.
Davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Ali Kilik, sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada sanık avukatlarının, olayın ‘silahlı tehdit’ olarak değerlendirilmesi gerektiği, bu nedenle davanın ağır ceza mahkemesinde değil asliye ceza mahkemesinde görülmesi gerektiği, mahkemenin görevsizlik kararı vermesi talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi.
Mahkeme heyetinin söz verdiği tutuksuz sanık Ali Kilik pişman olduğunu, kendilerinin belediye başkanı Enver Aputkan’ı öldürmek gibi bir amaçlarının olmadığını söylerken, sanık avukatları da ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan yargılanan müvekkilleri için suçun unsurlarının oluşmadığını savundu.
Mahkeme heyeti, sanıklar Ramazan Gündoğdu, Ali Kilik, Çağlayan Çınar ve Sedat Özen’in 6 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmalarına karar verdi. Mahkeme heyeti, sanık Ramazan Gündoğdu’nun soruşturma safhasında verdiği bilgilerle olayın diğer faillerinin de yakalanmasına yardım ettiği için cezasını 4 yıl 6 ay 7 güne indirdi.

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