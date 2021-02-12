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  4. (Düzeltme) Başkent’te FETÖ/PDY operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

(Düzeltme) Başkent’te FETÖ/PDY operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

12.02.2021 12:29 | Son Güncelleme:
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Başkent Ankara’da FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 5 şüpheli şahıstan 4’ü düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Başkent Ankara’da FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 5 şüpheli şahıstan 4’ü düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Diğer şüphelinin ise yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği kaydedildi.
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün devam eden adli ve istihbari çalışmalar neticesinde kadrolarında daralmaya gittiği, sorumluluk alan şahısların firari olduğu ve gaybubet adı verilen örgüt evlerinde saklandıkların bilgileri üzerine harekete geçen Mali Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tespit edilen 5 şüpheli şahsı yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyon neticesinde 5 şahıstan 4’ü yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 1 şüpheliyi yakalamak içinse çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 63 bin 945 TL, 450 euro, 500 sterlin 1882 dolar ve yasaklı yayınlara ait yazılı doküman ile çok sayıda dijital materyalle el konuldu.

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