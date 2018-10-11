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DÜZELTME - "Belçika futbolundaki şike depremi" başlıklı haberimizdeki "KV Mechelen Kulübünün ligden düşmesinin önüne geçildiği" ifadesi sehven yanlış yazılmıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA Belçika futbolundaki şike d

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 22:05 | Son Güncelleme

Belçikalı savcılar geçen sezon şike yapıldığını ve KV Mechelen takımının küme düşmesinin engellenmeye çalışıldığını bildirdi

BRÜKSEL (AA) - Belçikalı savcılar geçen sezon futbol liginde şike yapıldığını açıkladı.

Belçika federal savcıları bugün düzenledikleri basın toplantısında, Belçika 1. Ligi'nde geçen sezon oynanan bazı maçlarda şike yapıldığını ve KV Mechelen Kulübünün ligden düşmesinin önüne geçilmeye çalışıldığını ifade etti.

Zanlılara ait ev ve iş yerlerinde arama yapıldığını belirten savcılar, yaklaşık 9 milyon dolar değerindeki mücevher ve saatin yanı sıra 4 milyon dolara yakın nakit paranın da bulunduğunu aktardı.

Belçika'da şike, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı operasyonu kapsamında dün 10 kulüp aranmış 2 hakem ve Club Brugge Teknik Direktörü Ivan Leko sorgulanmıştı. Bir menajer ise tutuklanmıştı.

Geçen sezon Belçika 1. Ligi'nde KV Mechelen, ligi sonuncu sırada tamamlamış ve küme düşmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Belçika futbol Mechelen şike

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