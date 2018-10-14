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DÜZELTME - "Besicilere iyi haberimiz var" başlıklı haberimizin spot, giriş ve dördüncü paragrafında sehven yer alan "şeker fabrikalarından çıkan küspemizi" ifadesi, "burada (Elazığ Şeker Fabrikası) çıkan küspemizi" olarak düzeltilmiştir. Haberimizi yenid

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 17:54 | Son Güncelleme

"Besicilere iyi haberimiz var" - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Besicilere yem desteği kapsamında burada (Elazığ Şeker Fabrikası) çıkan küspemizi 90 liradan 60 liraya indirmiş bulunmaktayız"

ELAZIĞ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, besicilere yem desteği kapsamında Elazığ Şeker Fabrikası'ndan çıkan küspenin fiyatını 90 liradan 60 liraya indirdiklerini bildirdi.

Elazığ Şeker Fabrikasını ziyaret eden Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, şeker fabrikasının 220 bin ton kapasitesi olmasına rağmen bunun sadece 150 bin tonunun karşılanabildiğini belirtti.

Bunun da kentte sulu tarımla ilgili eksiklerden kaynaklandığını, mevcut pancar üretiminin daha da artırılması için sulu tarımın geliştirilmesi ve su projelerinin bir an önce bitirilmesi gerektiğini ifade eden Pakdemirli, sulama projelerine hız vereceklerini kaydetti.

Elazığ Şeker Fabrikası'nın üretim faaliyetlerine değinen Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Burada 27 bin ton şeker kotamız bulunmasına rağmen ancak 7,5 kilogramda bir şeker üretildiğini düşünürsek 20 bin ton şeker üretimi söz konusu. Besicilere iyi haberimiz var. Besicilere yem desteği kapsamında burada çıkan küspemizi 90 liradan 60 liraya indirmiş bulunmaktayız. Bu sebeple besicilerimize yem alımında rahat bir nefes alabilmeleri ve enflasyon ile mücadelede böyle bir destek vermeyi uygun bulduk."

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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