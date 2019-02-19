HABER

DÜZELTME - "BM'den Irak'a ekonomik kalkınma için mali destek" başlıklı haberimizin başlık, spot ve içeriğinde sehven yer alan "Birleşmiş Milletler (BM)" ibaresi, "Avrupa Birliği (AB)" olarak düzeltilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Sa

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 18:37 | Son Güncelleme

AB'den Irak'a ekonomik kalkınma için mali destek - Avrupa Birliği ile Irak arasında, Musul ve Basra'daki kalkınma projelerini desteklemek ve gençlere iş imkanı yaratmak için 41,5 milyon dolarlık finans desteği anlaşması yapıldı

BAĞDAT (AA) - Avrupa Birliği (AB) ile Irak arasında ülkede terörden zarar gören ve kamu hizmeti konusunda yoksunluk yaşanan bölgelerin kalkınması için 41,5 milyon dolarlık destek anlaşması imzalandı.

Irak Planlama Bakanlığında düzenlenen imza törenine Planlama Bakanı Nuri Natık Duleymi ve AB Irak Büyükelçisi Ramon Blecua katıldı.

Duleymi, imza töreninde yaptığı konuşmada, AB'nin sağladığı bu destekle hizmet bakımından ciddi şekilde ihmale maruz kalan Basra'da bazı kalkınma projelerini hayata geçireceklerini ifade etti. Iraklı Bakan ayrıca ülkesine finans desteğini sürdüren AB'ye teşekkür etti.

Büyükelçi Blecua da bu anlaşmayla Irak ekonomisini güçlendirme ve yeni istihdam olanakları sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Blecua, "Bu destek, Irak'ın Basra ve diğer ihtiyaç bölgelerini kapsayacak. AB, Irak'a özellikle yeni iş fırsatları yaratma ve bu çerçevede yerel yönetimleri destekleme konularında verdiği taahhütlere bağlı kalıyor. AB olarak sadece terörden kurtarılan bölgelerde değil, ülkenin güney kentlerinde de kalkınma ve destek projelerimiz söz konusu." dedi.

Anlaşmaya göre Basra ve Musul'da terörden zarar gören tarihi ve kültürel miras bölgeleri yeniden imar edilecek, Musul'a bağlı köylerde gıda ve tarım gibi kalkınma projeleri desteklenecek ve ülkedeki gençlerin gerçekleştireceği bir takım projeler de finanse edilerek onlar için yeni iş olanakları oluşturulacak.

Planlama Bakanlığındaki imza töreninde Basra Valisi Esad İdani de hazır bulundu.

O topraklar asırlık mezarlarla kaplı! O topraklar asırlık mezarlarla kaplı!
Son 25 yılın en soğuk günlerini yaşıyorlar! Son 25 yılın en soğuk günlerini yaşıyorlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB Bağdat ırak

En Çok Okunan Haberler

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Köpeklerin sesiyle dışarı çıktı , dev çukurla karşılaştı!

Köpeklerin sesiyle dışarı çıktı , dev çukurla karşılaştı!

Başvurmayanın parası yanacak

Başvurmayanın parası yanacak

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afrin şehidi Erzurum'da, gözyaşları ve dualarla uğurlandı

'Şehit olursam medyaya verirsin' demişti! En acı veda!

Üniversiteli Zülal cinayetinde, sanığın cezai ehliyeti tam raporu

Kız arkadaşını kılıçla öldürmüştü! Beklenen rapor geldi!

Yanarak ölen Cemal bebek toprağa verildi

Yürek yakan kare! Daha 2 aylıktı...

İzmir’de CHP Buca adayı değiştirildi

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

Kocaeli'de su isteyerek evine girdiği yaşlı kadını dövüp, gasbeden zanlı yakalandı

Yaşlı kadına iğrenç saldırı!

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor)

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.