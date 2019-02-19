Sponsorluk anlaşması kapsamında üç yıl boyunca, Yapı Kredi Bomontiada'da kültür ve sanat alanında çok güzel işler yapacaklarına inandığını dile getiren Karadere, iş birliğinin oluşmasında emeği geçen Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk'e ve Yapı Kredi Genel Müdürü Gökhan Erün'e teşekkür etti.

Nafiz Karadere, mekanın Ara Güler Arşivi ve Müzesi, Leica, Alt, Bomontiada ve Atölye adı altındaki kültür sanat kurumlarına ev sahipliği yaptığının altını çizerek, "TimeOut dergisi geçtiğimiz aylarda dünyanın gezilmesi gereken en havalı mekanlarını listeledi. Seçilen 50 mekanın içinde listeye Türkiye'den girebilen tek mekan Bomontiada oldu." dedi.

- "Bu iş birliği şehre bambaşka bir soluk getirecek"

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen de yapılan iş birliği dolayısıyla önemli bir gün yaşadıklarını belirterek, şunları aktardı:

"Böyle anlamlı bir iş birliğine imza atmaktan gerçekten çok heyecanlı ve mutluyuz. Bir yanda, kendini bir kültür kompleksi olarak tanımlayan, yeme içmeden eğlenceye, kültür, sanattan sosyalleşmeye, içinde pek çok imkanı barındıran, belki de şehrin göbeğindeki tek adres olan Bomontiada var. Diğer yanda ise 75 yıldır sektörde öncü, kredi kartı alanında lider, köklü kurum Yapı Kredi var. Kendi alanlarında fark yaratan bu iki kurumun yan yana gelmesi ve bu iş birliğine girmesinin şehre bambaşka bir soluk getireceğine inanıyoruz."

Üç yıl içinde birçok farklı proje ve aktiviteyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade eden Ülgen, Bomontiada'nın kültür sanat alanında şehrin önemli buluşma noktalarından biri olduğuna dikkat çekerek, "Tarihi dokusu ve kendine has kültürüyle bu eşsiz mekan, şüphesiz kültür sanat mirasımızı sürdüreceğimiz bir başka mekan olacak. Kültür sanat, Yapı Kredi'nin taşıdığı önemli bir miras." değerlendirmesini yaptı.